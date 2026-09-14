Președinta CMR: Medicii au o nouă cale pentru a semnala lipsa medicamentelor. Pacienții nu trebuie să fie obligați să își caute singuri tratamentul

Colegiul Medicilor din România și Compania Națională Unifarm S.A. au semnat astăzi, 14 septembrie, un Acord de Colaborare pentru crearea unui mecanism direct de comunicare destinat situațiilor în care pacienții au nevoie de medicamente care nu sunt disponibile în România. Astfel, medicii vor putea semnala direct situațiile de penurie sau stocuri reduse ale unor medicamente. Inițiativa urmărește să scurteze timpul dintre identificarea nevoii unui pacient și accesul efectiv la tratament și să reducă riscul întârzierii sau întreruperii terapiei din cauza indisponibilității unui medicament în România.

„Pornim această inițiativă în primul rând pentru a sprijini pacientul și actul medical, dar, în egală măsură, pentru a veni în susținerea colegilor noștri medici, pentru că orice medic își dorește ce este mai bun pentru pacientul său, își dorește acces la medicație pentru pacientul său. (…) Ceea ce ne dorim este ca medicul să știe că poate apela și la această cale, care este o cale simplă și rapidă, de a anunța că există riscul de a nu putea să continue, așa cum își dorește, tratamentul pentru un pacient”, a precizat președinta CMR, Cătălina Poiană.

Cătălina Poiană a explicat de ce acest demers este mai sigur pentru pacienți: „Este inadmisibil ca, în anii pe care îi trăim acum, să fie probleme și un pacient să fie obligat să își caute pe cont propriu anumite medicamente. Și tocmai din acest considerent, Compania Națională UNIFARM poate să asigure, practic, veridicitatea medicamentelor pe care pacientul, în asemenea situații, le poate obține. Este mult mai corect și mult mai sigur pentru pacient, pentru că, în ultimă instanță, siguranța pacientului pentru noi este o prioritate.”

La adresa de mail nevoiemedicament@cmr.ro, medicii pot semnala și pot sesiza orice pericol de întrerupere a continuității în administrarea anumitor medicamente, iar sesizările vor fi transmise către UNIFARM, pentru a se porni căile legale de acoperire a acestor lipsuri de medicamente.

Ce se întâmplă după sesizarea unui medic

Unifarm verifică dacă medicamentul există în stoc în România, dacă există în spitalul respectiv și dacă situația este doar o problemă locală de aprovizionare sau o lipsă reală de pe piață.

Dacă se confirmă lipsa medicamentului, sesizările sunt centralizate, iar Unifarm informează Agenția Națională a Medicamentului și Ministerul Sănătății, după care pot fi activate procedurile legale disponibile.

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