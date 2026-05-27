Președinta Comisiei Europene are în vedere numirea unui reprezentant special pentru inteligența artificială, însă atribuțiile postului nu au fost încă stabilite în detaliu

Comisia Europeană analizează posibilitatea numirii unui reprezentant special pentru inteligența artificială, o funcție care ar urma să reprezinte Uniunea pe scena internațională și să sprijine dezvoltarea politicii industriale europene în domeniu. Inițiativa vine într-un moment în care Bruxellesul încearcă să își consolideze poziția în competiția globală a IA, dominată în prezent de SUA și China, relatează Euronews.

Deși rolul este văzut ca unul strategic, criticii susțin că demersul riscă să rămână mai degrabă un exercițiu de imagine, în condițiile în care atribuțiile exacte ale postului sunt încă în curs de definire.

Ideea a fost lansată săptămâna trecută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei întâlniri cu directorii executivi ai marilor companii europene, reuniți la Masa Rotundă Europeană pentru Industrie.

„Pare să fie o idee care revine din când în când”, a declarat o sursă diplomatică pentru Euronews, subliniind că nu este prima dată când se propune această funcție.

Ce ar implica de fapt această funcție rămâne încă departe de a fi clar, chiar și în cadrul Comisiei Europene. În jargonul UE, „trimișii” sunt, de obicei, diplomați de rang înalt numiți pentru a se ocupa de negocieri la nivel înalt, de chestiuni specifice sau de anumite regiuni.

Cu toate acestea, viitorul reprezentant pentru IA nu ar urma să aibă doar un rol de reprezentare externă a UE — inclusiv prin contacte directe cu marile centre tehnologice, precum Silicon Valley —, ci și misiunea de a impulsiona politica industrială europeană în domeniu. Mandatul său ar putea include și sprijinirea dezvoltării așa-numitelor „gigafabrici de IA”, infrastructuri de mari dimensiuni dedicate dezvoltării tehnologiilor avansate de inteligență artificială.

Această inițiativă a fost criticată de liderii mediului de afaceri european din cauza ritmului lent al progreselor și a resurselor financiare limitate disponibile pentru aceste proiecte de infrastructură costisitoare.

Intenția este clară: odată cu definirea treptată a normelor de reglementare, Bruxellesul vrea să transmită că este pregătit să reintre în cursa globală a inteligenței artificiale, dominată în prezent de SUA și China, și să ofere un nou impuls investițiilor și inovării tehnologice europene.



Astfel, se preconizează că acest post va fi atribuit unei personalități de rang înalt, care va raporta direct președintei von der Leyen.

Cu toate acestea, rămâne de văzut care vor fi exact competențele noului post și cum va interacționa acesta cu structura actuală a Comisiei, inclusiv cu Oficiul European pentru IA.