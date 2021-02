Președinta Comisiei Europene: AstraZeneca va livra 9 milioane de doze suplimentare în primul trimestru, 40 în total

Președinta Comisiei Europene anunță un pas important înainte privind livrarea de noi vaccinuri, în ciuda discuțiilor problematice avute cu compania farmaceutică AstraZeneca.

„AstraZeneca va livra 9 milioane de doze suplimentare în primul trimestru (40 de milioane în total) comparativ cu oferta de săptămâna trecută și va începe livrările cu o săptămână mai devreme decât era programat. Compania își va extinde, de asemenea, capacitatea de producție în Europa”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.

The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021