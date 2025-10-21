INTERNAȚIONAL
Președinta Comisiei Europene o felicită pe Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o felicită pe Sanae Takaichi pentru alegerea sa în funcția de premier al Japoniei, fiind prima femeie prim-ministru din istoria statului nipon.
„Ca prima femeie prim-ministru al Japoniei, scrieți istorie. Aștept cu nerăbdare să colaborăm strâns pentru a duce parteneriatul unic dintre UE și Japonia la un nivel superior. Pentru competitivitatea noastră comună. Pentru securitatea noastră comună”, a scris președinta Ursula von der Leyen într-un mesaj pe contul X.
Warm congratulations, @takaichi_sanae, on your election as Japan’s Prime Minister.
As Japan’s first female PM, you’re making history.
I look forward to working closely together to take the unique-EU Japan partnership to the next level.
For our joint competitiveness.
For our…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2025
Conservatoarea în vârstă de 64 de ani este cunoscută drept „Doamna de Fier” a Japoniei, fiind o admiratoare a fostului prim-ministru britanic Margaret Thatcher. Aceasta este a treia ei încercare de a deveni liderul Japoniei și este al patrulea prim-ministru în cinci ani din partidul său, LDP, afectat de scandaluri, relatează BBC.
MAREA BRITANIE
Starmer cere intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, în contextul incertitudinii privind sprijinul american pentru Ucraina
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va solicita aliaților occidentali să își amplifice eforturile economice pentru a spori presiunea asupra industriei de apărare a Rusiei, în contextul preocupărilor tot mai mari din Europa privind angajamentul președintelui american Donald Trump față de Ucraina, relatează luni agenția dpa, potrivit Agerpres.
Starmer urmează să abordeze acest subiect vineri, în cadrul reuniunii așa-numitei „Coaliții de Voință”, formată din statele europene care sprijină militar Ucraina și care sunt dispuse să îi ofere garanții de securitate după încheierea războiului.
Întâlnirea are loc la câteva zile după vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, unde discuțiile cu Trump nu s-au soldat cu un acord privind livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Kiev. Potrivit relatărilor din presa internațională, liderul ucrainean ar fi fost supus presiunilor pentru a accepta propunerile Moscovei privind o eventuală încetare a ostilităților.
Publicația Financial Times a scris că întrevederea s-a transformat într-o „discuție aprinsă” între cei doi lideri.
Zelenski a declarat ulterior că întrevederea a fost „pozitivă”, dar a sugerat că președintele american „nu dorește o escaladare cu rușii până nu se întâlnește cu ei”, referindu-se la viitoarea întâlnire Trump–Putin, programată la Budapesta.
Premierul britanic a afirmat că dorește ca Ucraina să se afle „în cea mai puternică poziție posibilă” înainte, în timpul și după o eventuală încetare a focului, insistând că Vladimir Putin „nu este serios în ceea ce privește pacea”.
„Trebuie să fim fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina și mă angajez să ne intensificăm eforturile pentru a deteriora mașinăria de război a lui Putin”, a subliniat Starmer, într-o declarație înaintea reuniunii de vineri. „Tacticile de amânare ale Rusiei au arătat în repetate rânduri că Ucraina este singura parte care își dorește cu adevărat pacea. Putem vedea cu toții că Putin nu dorește asta și continuă să aleagă violența și distrugerea”, a adăugat liderul de la Londra.
„Tiranii ca Putin răspund doar la forță. Trebuie să creștem presiunea asupra economiei și industriei sale de apărare, așa cum am făcut săptămâna trecută cu un pachet major de sancțiuni, până când va fi gata să facă pace”, a mai spus premierul britanic.
Starmer a precizat că, pe măsură ce se apropie iarna, Regatul Unit și partenerii săi vor continua să își consolideze sprijinul umanitar, financiar și militar, astfel încât „Ucraina să își poată apăra poporul și suveranitatea.”
SUA
SUA și Australia semnează un acord strategic de 8,5 miliarde de dolari pentru minerale critice, în încercarea de a contracara dominația Chinei
Statele Unite și Australia au semnat luni, la Casa Albă, un acord privind mineralele critice, menit să reducă dependența Occidentului de exporturile chineze de pământuri rare și să contracareze influența Beijingului pe piața globală a materialelor esențiale pentru tehnologiile moderne, informează Euronews.
Acordul, în valoare de 8,5 miliarde de dolari (7,3 miliarde de euro), a fost semnat de președintele american Donald Trump și de premierul australian Anthony Albanese, în contextul în care China a anunțat noi restricții asupra exporturilor de materii prime strategice.
„În aproximativ un an de acum încolo vom avea atâtea minerale critice și pământuri rare încât nu veți ști ce să faceți cu ele. Vor valora 2 dolari”, a declarat Donald Trump, adăugând că înțelegerea „a fost negociată timp de mai multe luni”.
Premierul australian Anthony Albanese a afirmat, la rândul său, că noul parteneriat duce relația bilaterală „la un nou nivel”.
Acordul vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Beijing. China a anunțat recent că va impune obligația ca firmele străine să obțină aprobarea guvernului chinez pentru a exporta magneți care conțin chiar și urme de pământuri rare de origine chineză sau produse cu tehnologie chineză. Administrația Trump consideră că această măsură oferă Beijingului o influență excesivă asupra economiei globale, prin controlul asupra lanțurilor de aprovizionare în domeniul tehnologic. În context, președintele american Donald Trump declarase săptămâna trecută că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.
„Australia va fi cu adevărat, cu adevărat de ajutor în efortul de a face economia globală mai sigură, mai puțin expusă șantajului cu pământuri rare pe care îl vedem din partea Chinei”, a declarat Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe, într-un briefing acordat jurnaliștilor înaintea întâlnirii dintre Trump și Albanese.
Hassett a subliniat că Australia are una dintre cele mai performante industrii miniere din lume, lăudând capacitățile sale de rafinare și abundența de resurse rare. Din delegația australiană au făcut parte miniștrii responsabili de resurse, industrie și știință.
Australia deține zeci de tipuri de minerale esențiale pe care Statele Unite le consideră strategice, materii prime indispensabile pentru fabricarea avioanelor de luptă, vehiculelor electrice, laptopurilor și telefoanelor mobile.
Acordul semnat la Washington marchează o nouă etapă în cooperarea economică și de securitate dintre cele două țări, în timp ce Beijingul își consolidează controlul asupra materiilor rare care alimentează economia digitală globală.
ROMÂNIA
Oana Țoiu a înaintat omologilor europeni oferta României de a găzdui Hub-ul de Securitate Maritimă, un proiect-fanion al Abordării Strategice UE la Marea Neagră
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea și conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, context în care a înaintat oferta României de găzduire a Hub-ului de Securitate Maritimă al UE, care reprezintă unul dintre proiectele-fanion propuse în cadrul Abordării Strategice pentru Marea Neagră.
Reuniunea a reprezentat un prim prilej pentru o discuție aprofundată la nivel înalt privind implementarea Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, într-un moment relevant pentru intensificarea cooperării regionale, în contextul schimbărilor geopolitice majore generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
La reuniune au participat, alături de Înaltul Reprezentant Kaja Kallas și comisarii Marta Kos și Jozef Sikela, reprezentanți ai Statelor Membre UE, precum și ai celor aparținând Parteneriatul Estic și ai statelor partenere din Asia Centrală.
Evenimentul a inclus două sesiuni de lucru, una dedicată unui dialog aprofundat privind securitatea, stabilitatea și reziliența în regiunea Mării Negre, respectiv o sesiune privind Agenda de Conectivitate trans-regională.
Ministrul român al afacerilor externe a evidențiat că adoptarea Abordării Strategice a UE pentru Marea Neagră reprezintă un mesaj politic puternic privind importanța acordată regiunii, mai ales în actualul context geopolitic, precum și un angajament al UE de a susține activ demersurile partenerilor din regiune – state membre UE, state candidate și state partenere – pentru implementarea de acțiuni care să contribuie la obiectivul general al abordării strategice.
Demnitarul român a folosit acest prilej pentru a transmite oferta României de găzduire a hub-ului de Securitate Maritimă al UE, care reprezintă unul dintre proiectele-fanion propuse în cadrul Abordării Strategice. Totodată, a fost subliniată necesitatea demarării cât mai rapide a fazei de implementare, pentru care țara noastră are în vedere o cooperare strânsă și coordonarea eforturilor cu Bulgaria, precum și implicarea celorlalte state riverane, într-o logică de consolidare a cooperării regionale, cu obiectivul creșterii stabilității, rezilienței și prosperității.
Ministrul afacerilor externe a evidențiat, de asemenea, că aspectele de conectivitate și de reziliență, în sensul unei mai bune pregătiri pentru crize, conferă, la rândul lor, greutate Abordării Strategice, mai ales că ele contribuie în mod direct la crearea de punți între Europa și Asia, între UE și partenerii săi.
Cu referire la dimensiunea de conectivitate a noii Abordări Strategice, ministrul Oana Țoiu a evidențiat relevanța Caucazului de Sud, ca regiune care asigură legătura între Europa și Asia Centrală. În context, a arătat că o cooperare strânsă între partenerii din Caucaz și UE reprezintă un element-cheie pentru maximizarea potențialului regiunii și valorificarea oportunităților de dezvoltare economică, conectivității digitale și comerțului. De asemenea, a făcut referire la cooperarea pe care România o are cu statele din regiune, pentru dezvoltarea de proiecte comune de conectivitate în domeniile energiei verzi și digitalizării.
În finalul intervenției, ministrul Oana Țoiu declarat că „România este pregătită pentru cooperarea cu statele membre UE, instituțiile europene, precum și cu partenerii regionali, pentru implementarea tuturor obiectivelor și a proiectelor fanion ale Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre”.
România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană. Acest lucru a fost afirmat de președintele Nicușor Dan în mai multe rânduri, inclusiv când a primit-o pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, contexte în care a deplâns faptul că România nu are totuși strategie națională la Marea Neagră pe care să le-o prezinte partenerilor și aliaților.
“Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând, și în cadrul acestei strategii ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră“, a afirmat el.
