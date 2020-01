Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a transmis condoleanțe tuturor celor ”i-au pierdut pe cei dragi” în urma prăbușirii unei aeronave ucrainene în Iran

Președinte Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ”sincere condoleanțe” celor care ”i-au pierdut pe cei dragi” în accidentul aviatic din Iran în urma căruia toate cele 176 de persoane care se aflau la bordul aeronavei Boeing 737-800, ce aparținea companiei Ukraine Internațional Airlines, au decedat.

”În acest moment, experții în securitatea aviației trebuie să investigheze cauza accidentului, oferind răspunsuri la această tragedie oribilă”, a mai precizat Ursual von der Leyen într-o postare pe Twitter.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020