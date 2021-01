Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută propunerea Greciei de a introduce un certificat de vaccinare unic la nivelul UE

Vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova, a afirmat miercuri că se angajează să prezinte o propunere de creare a unui organism de etică independent și la nivel interinstituțional în Uniunea Europeană.

“Sunt convinsă că vom vedea crearea unui corp de etică independent”, a spus ea, a declarat, conform EU Observer. Jourova are această sarcină și a spus că este nevoie de muncă în lunile următoare „pentru a realiza progrese concrete” înainte de a prezenta o propunere.

Vera Jourova a participat miercuri la o conferință online despre Organismul de Etică Interinstituțional la nivelul Uniunii Europene.

Aceasta a declarat ulterior pe contul său de Twitter că „misiunea noastră este de a servi interesul general al UE și de a avea nevoie de încrederea cetățenilor europeni”.

“Acesta este motivul pentru care instituțiile trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de independență, integritate și imparțialitate”, a completat vicepreședintele excutivului european, responsabil pentru valori și transparență.

