Președinta Comisiei Europene vine luni în România. Ursula von der Leyen se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu

ROMÂNIAU.E.COMISIA EUROPEANA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua luni, 9 noiembrie, o vizită în România, în cadrul unui turneu în regiunea Mării Negre, a anunțat vineri, la Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit Agerpres

Cu această ocazie, Ursula von der Leyen va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Luca Niculescu.

Marți, șefa executivului european se va afla la Varna, în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev și va vizita Academia Navală Nikolai Babțarov.

Miercuri, președinta Comisiei Europene va participa la conferința privind schimbările climatice a Națiunilor Unite COP31 din Antalya, în Turcia.

Joi, Ursula von der Leyen va participa la reuniunea comunității politice europene de la Dublin, în Irlanda. Și tot la Dublin, șefa executivului european va participa vineri la reuniunea informală a membrilor Consiliului European.

Cel puțin șapte nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră luna trecută, în urma atacurilor doi marinari pierzându-și viața, iar cel puțin 25 fiind dați dispăruți, relatează Politico Europe.

Aceste planuri vin în contextul în care aliații NATO își intensifică supravegherea asupra Mării Negre, în urma atacurilor asupra navelor comerciale. Avioane de recunoaștere italiene, britanice și americane au fost observate marți desfășurând simultan misiuni în regiune, potrivit postului bulgar de televiziune bTV, în timp ce Franța a prelungit desfășurarea unui avion de patrulare maritimă în România.

Degradarea situației de securitate determină, de asemenea, intensificarea eforturilor diplomatice pentru protejarea transportului maritim .

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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