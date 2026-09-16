Președinta Comisiei Europene vrea să mobilizeze investiții de 12 miliarde de euro pentru Coridorul mijlociu între Asia Centrală și Europa, cu un summit cu Bulgaria în prim-plan

Corespondență din Strasbourg

Uniunea Europeană va da startul unui nou proiect de conectivitate care urmărește să lege direct Caucazul de Sud și Asia Centrală de piața europeană, prin ceea ce este cunoscut drept „Coridorul mijlociu”, a anunțat miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pentru dezvoltarea acestei rute, Comisia Europeană vizează mobilizarea unor investiții publice și private de până la 12 miliarde de euro și va organiza un summit privind conectivitatea regională împreună cu premierul Bulgariei.

„Pot anunța astăzi un nou proiect de conectivitate internațională. Acesta va lega direct Caucazul de Sud și Asia Centrală de piața europeană – ceea ce numim Coridorul mijlociu”, a declarat Ursula von der Leyen.

Potrivit președintei Comisiei Europene, investițiile vor fi mobilizate prin inițiativa Global Gateway, iar obiectivul este diversificarea rutelor comerciale, triplarea fluxurilor de mărfuri și reducerea timpului de tranzit până în 2030.

„Prin intermediul Global Gateway, vom urmări mobilizarea de investiții publice și private în valoare de până la 12 miliarde de euro. Obiectivul nostru este de a diversifica rutele, de a tripla fluxurile comerciale și de a reduce timpul de tranzit al mărfurilor până în 2030. Pentru ca acest lucru să devină realitate, vom organiza un summit privind conectivitatea regională cu prim-ministrul Bulgariei”, a precizat von der Leyen.

Șefa executivului european a legat noua inițiativă europeană de transformările geopolitice ale ultimilor ani și de nevoia de a consolida parteneriatele Uniunii în afara rutelor tradiționale.

„Aceste parteneriate reprezintă o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund, totodată, fracturii din sistemul internațional bazat pe norme”, a mai afirmat președinta Comisiei Europene.

Alegerea Bulgariei drept țară gazdă pentru o asemenea reuniune vine în contextul în care și pentru România, dezvoltarea Coridorului mijlociu are o miză importantă prin poziția Portului Constanța la Marea Neagră.

O analiză publicată în The National Interest anul trecut aprecia că România se transformă într-un pilon esențial în dezvoltarea Coridorului Economic Asia Centrală-Caucaz-Europa (CACE), o inițiativă menită să revigoreze vechile rute comerciale și consolidarea securității energetice europene.

Poziția statului român indică ambiția României de a utiliza poziția sa geografică și infrastructura de la Marea Neagră pentru a deveni un punct de legătură între fluxurile comerciale și energetice din regiunea caspică și piața europeană, iar portul Constanța este deja considerat un punct potențial important pentru extinderea conectivității dintre Europa și Asia Centrală. Această miză nu se limitează la transportul de mărfuri. România, Azerbaidjan, Georgia și Ungaria dezvoltă împreună proiectul Coridorului Verde de energie din Marea Caspică și Marea Neagră, care presupune un cablu submarin de aproximativ 1.100 de kilometri între Georgia și România și are ca obiectiv conectarea resurselor regenerabile din Azerbaidjan la piața europeană.