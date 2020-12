Președinta Comisiei Europene: „Zilele europene ale vaccinării”, un moment emoționant de unitate

„Zilele europene ale vaccinării” reprezintă un moment emoționant de unitate, transmite președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sâmbătă, în aceeași zi în care a început distribuirea primelor doze simbolice din vaccinul anti-COVID al celor de la Pfizer-BioNTech în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Primele 10.000 de doze de vaccin au intrat ieri în România, pe la vama Nădlac, iar astăzi au ajuns la centrul național de depozitare de la Institului Cantacuzino din București, de unde urmează să plece către 10 unități spitalicești. Prima persoană din România care va primi duminică, 27 decembrie, o doză din vaccinul Pfizer-BioNTech va fi un cadru medical.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020