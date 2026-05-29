Președinta Comisiei pentru apărare din Senat, după incidentul de la Galați: România are nevoie de sprijin concret din partea aliaților săi. Solidaritatea NATO trebuie să se vadă pe teren

România are nevoie de sprijin concret din partea aliaților săi, a afirmat vineri președinta Comisiei pentru apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc. Aceasta a subliniat că apărarea Flancului Estic este o responsabilitate comună și că solidaritatea NATO, reafirmată în urma incidentului de la Galați, trebuie să se vadă pe teren.

„O dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați, a explodat și a rănit doi oameni. Sunt alături de mama și fiul răniți și le doresc, din tot sufletul, însănătoșire grabnică. Înțeleg exact ce simt toți gălățenii care s-au trezit în miez de noapte cu frica în suflet. Lucrul acesta s-a întâmplat la Galați, pe teritoriul României. Pe teritoriu NATO. Ce s-a întâmplat la Galați nu este un atac direct asupra României, ci efectul războiului pe care Rusia îl poartă la doar câțiva kilometri de granița noastră. Dar consecințele acelui război le-am simțit aseară pe pielea noastră, într-un oraș românesc”, a scris Pauliuc, pe Facebook.

Nicoleta Pauliuc a subliniat că România dispune deja de cadrul legal necesar pentru doborârea dronelor care pătrund ilegal în spațiul său aerian și că Parlamentul a aprobat atât fonduri naționale, cât și europene pentru consolidarea apărării antiaeriene, inclusiv prin mecanismul SAFE al UE.

Potrivit acesteia, incidentul de la Galați arată însă că măsurile adoptate trebuie implementate într-un ritm mult mai rapid, astfel încât investițiile să se traducă în sisteme operaționale și în personal pregătit să intervină eficient în astfel de situații.

Ea a arătat că există câteva măsuri care trebuie adoptate fără întârziere.

Nicoleta Pauliuc a afirmat că România trebuie să obțină sprijin concret din partea aliaților săi. „Apărarea Flancului Estic este o responsabilitate comună, iar solidaritatea NATO, reconfirmată și pe parcursul acestei zile, trebuie să se vadă pe teren”, a spus aceasta.

De asemenea, ea a cerut Ministerului Apărării Naționale să accelereze achiziția și operaționalizarea sistemelor antidronă necesare, în special pentru localitățile aflate în apropierea graniței cu Ucraina, considerate cele mai expuse unor astfel de incidente.

Totodată, președinta Comisiei pentru apărare din Senat a pledat pentru lansarea unor campanii ample de informare și protecție civilă, astfel încât cetățenii să știe cum să reacționeze în situații de urgență și la primirea alertelor RO-Alert.

„Gălățenii sunt oameni puternici. Vor trece și peste asta, așa cum au trecut peste atâtea. Dar datoria statului român este să fie prezent, să fie pregătit și să transforme această noapte de coșmar într-o lecție care ne face mai siguri, nu doar mai speriați. Le datorăm asta. Acum, nu mâine”, a conchis Nicoleta Pauliuc.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ambasadorul SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, președinții Finlandei, Cehiei, Poloniei, țărilor baltice, premierul ungar, ministrul german de externe.

De asemenea, secretarul general al NATO a avut convorbiri telefonice atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu ministrul Apărării.

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Franța pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei.

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, în cadrul acestei întâlniri urmând să fie stabilite „măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă”.

Potrivit declarațiilor premierului interimar Ilie Bolojan, planul de acțiune diplomatică ar putea include sancțiuni împotriva diplomaților ruși acreditați la București.