Președinta CPI promite că instanța își va continua misiunea, în pofida sancțiunilor impuse de SUA: „Curtea își va exercita în continuare mandatul pe deplin”

INTERNAȚIONAL
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union 2025 - Source : EP

Președinta Curții Penale Internaționale (CPI), Tomoko Akane, a dat asigurări, într-o declarație susținută luni în fața Adunării Generale a ONU, că instanța își va continua activitatea în sprijinul victimelor celor mai grave infracțiuni, în pofida încercărilor Statelor Unite de a-i submina misiunea, transmite Kyodo, potrivit Agerpres.

Jurista japoneză a intervenit prin intermediul unei înregistrări video difuzate în fața Adunării, cu prilejul prezentării raportului anual al Curții, neputând călători la New York după ce administrația SUA i-a interzis intrarea în țară, în contextul recentelor sancțiuni impuse unor oficiali ai CPI.

În declarația sa, Akane a criticat Statele Unite pentru încercarea de a „obstrucționa actul de justiție și de a împiedica Curtea să-și îndeplinească scopul pentru care a fost creată”.

„Vreau să fiu foarte clară: Curtea își va exercita în continuare mandatul pe deplin, cu independență și imparțialitate, acționând exclusiv pe baza legii și a probelor, în beneficiul nenumăratelor victime ale unor infracțiuni grave”, a adăugat ea.

Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat CPI că aduce atingere suveranității statelor, făcând referire, printre altele, la anchetele privind presupuse crime de război comise de militari americani, amintește Kyodo.

Citiți și PE: Sancțiunile SUA împotriva Curții Penale Internaționale, o linie roșie. UE trebuie să demonstreze solidaritate cu CPI

Japonia și Olanda au co-sponsorizat decizia care i-a permis lui Akane să se adreseze reuniunii ONU prin intermediul unei înregistrări video.

Tomoko Akane, primul cetățean japonez care deține funcția de președinte al instanței, s-a numărat printre oficialii CPI vizați de sancțiunile SUA în luna august – măsuri care au inclus înghețarea activelor sale din Statele Unite și interzicerea intrării sale în această țară. În octombrie, Washingtonul a impus sancțiuni și împotriva CPI.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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