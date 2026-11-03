Președinta CPI promite că instanța își va continua misiunea, în pofida sancțiunilor impuse de SUA: „Curtea își va exercita în continuare mandatul pe deplin”

Președinta Curții Penale Internaționale (CPI), Tomoko Akane, a dat asigurări, într-o declarație susținută luni în fața Adunării Generale a ONU, că instanța își va continua activitatea în sprijinul victimelor celor mai grave infracțiuni, în pofida încercărilor Statelor Unite de a-i submina misiunea, transmite Kyodo, potrivit Agerpres.

Jurista japoneză a intervenit prin intermediul unei înregistrări video difuzate în fața Adunării, cu prilejul prezentării raportului anual al Curții, neputând călători la New York după ce administrația SUA i-a interzis intrarea în țară, în contextul recentelor sancțiuni impuse unor oficiali ai CPI.

În declarația sa, Akane a criticat Statele Unite pentru încercarea de a „obstrucționa actul de justiție și de a împiedica Curtea să-și îndeplinească scopul pentru care a fost creată”.

„Vreau să fiu foarte clară: Curtea își va exercita în continuare mandatul pe deplin, cu independență și imparțialitate, acționând exclusiv pe baza legii și a probelor, în beneficiul nenumăratelor victime ale unor infracțiuni grave”, a adăugat ea.

Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat CPI că aduce atingere suveranității statelor, făcând referire, printre altele, la anchetele privind presupuse crime de război comise de militari americani, amintește Kyodo.

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Japonia și Olanda au co-sponsorizat decizia care i-a permis lui Akane să se adreseze reuniunii ONU prin intermediul unei înregistrări video.

Tomoko Akane, primul cetățean japonez care deține funcția de președinte al instanței, s-a numărat printre oficialii CPI vizați de sancțiunile SUA în luna august – măsuri care au inclus înghețarea activelor sale din Statele Unite și interzicerea intrării sale în această țară. În octombrie, Washingtonul a impus sancțiuni și împotriva CPI.