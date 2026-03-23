Președinta Maia Sandu, discurs la EBA Business Outlook 2026: Trebuie să reducem vulnerabilitățile la crizele energetice și să creștem gradul de independență energetică a R. Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la conferința organizată de Asociația Businessului European, „EBA Business Outlook 2026”, unde a vorbit despre provocările actuale și direcțiile strategice pentru consolidarea rezilienței economice într-un context global marcat de incertitudine, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale.

În discursul său, șefa statului a subliniat schimbările profunde prin care trece economia globală: „Nu mai trăim într-o lume a stabilității, ci mai degrabă într-o lume a incertitudinii”, a punctat Maia Sandu.

Președinta a relevat că Republica Moldova trebuie să-și consolideze reziliența și în plan economic. „Este timpul să vorbim tot mai mult despre reziliența noastră economică, despre ce înseamnă această reziliență și anume, în primul rând, creșterea competitivității”, a remarcat șefa statului. În acest context, Președinta a notat că un obstacol major rămâne contextul demografic, iar soluțiile trebuie să derive din modernizare: „O parte a soluției trebuie să vină neapărat din adoptarea tehnologiilor”, a spus Maia Sandu.

Un alt pilon esențial în consolidarea rezilienței economice îl constituie securitatea energetică: „Trebuie să reducem vulnerabilitățile la crizele energetice și să creștem gradul de independență energetică a Republicii Moldova”, a opinat șefa statului, care a indicat că acest efort cere implicare atât din partea sectorului public, cât și a celui privat.

În egală măsură, Președinta a atras atenția asupra necesității de a continua reforma justiției, în contextul în care persistă probleme semnalate de antreprenori. De asemenea, Maia Sandu a evocat importanța de a construi un stat mai eficient, capabil să răspundă nevoilor economiei și societății.

Președinta a adus în discuție oportunitatea istorică oferită de integrarea europeană, inclusiv prin instrumentul Planului de Creștere, pentru valorificarea căruia este crucială o conjugare a eforturilor: „Este nevoie de o conlucrare foarte bună între guvern și sectorul privat”, a accentuat Maia Sandu, care a adăugat că se impun progrese tangibile: „Foarte important este nu doar să cheltuim banii, ci să arătăm rezultate.”

Președinta a abordat și rolul tehnologiei în creșterea competitivității țării noastre: „Cei care vor reuși să însușească tehnologii, să folosească inteligența artificială și să aplice aceste instrumente pentru a-și crește competitivitatea vor determina în ce măsură Republica Moldova va avea un loc printre țările cu bunăstare sau va rămâne în urmă.”

În încheiere, șefa statului a evidențiat imperativul adaptării continue: „Cuvântul-cheie în lumea nouă este adaptare. Lumea care vine va fi foarte diferită.” Totodată, Maia Sandu a făcut apel la responsabilitatea colectivă: „Este important să facem totul pentru a contribui la modelarea unei lumi bune”, a afirmat Președinta.