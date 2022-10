Președinta Parlamentului European, după întâlnirea cu premierul Ciucă: “Nu ar trebui să se mai piardă timp. Locul României este în Schengen”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a cerut miercuri primirea României în spațiul Schengen în cursul unei întrevederi pe care a avut-o la Bruxelles cu premierul român Nicolae Ciucă, aflat într-o vizită de două zile la instituțiile UE și NATO și pe agenda căreia se află aderarea la Schengen, Planul Național de Redresare și Reziliență și consolidarea flancului estic.

“Nu ar trebui să se mai piardă timp. Locul României este în Schengen“, a transmis Metsola printr-un mesaj pe Twitter după întâlnirea cu șeful guvernului român.

Aceasta i-a promis lui Ciucă sprijinul Parlamentului European pentru “aderarea imediată” a României la Schengen.

Totodată, Roberta Metsola a mulțumit României “pentru sprijinul continuu acordat Republicii Moldova în ceea ce privește nevoile energetice”.

No more time should be lost. Romania’s place is in #Schengen.

With Romanian Prime Minister @NicolaeCiuca, pledged @Europarl_EN support for immediate accession.

Thanked Romania for continuously supporting Moldova with its energy needs.

🇪🇺🇷🇴 pic.twitter.com/kdcbugqZKy

— Roberta Metsola (@EP_President) October 26, 2022