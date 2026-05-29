Președinta Parlamentului European exprimă „solidaritatea deplină” cu România după incidentul din Galați: Europa rămâne unită în fața escaladării Rusiei

Autor: Teodora Ion
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a exprimat „solidaritatea deplină cu poporul român și cu toți cei afectați de drona rusească care s-a prăbușit în această dimineață asupra unui bloc de locuințe din Galați”. 

„Europa rămâne unită în fața escaladării din partea Rusiei”, a reiterat aceasta într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X. 

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyenpreședintele Consiliului European, Antonio CostaÎnaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallasambasadorului SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, președinții Finlandei, Cehiei, țărilor baltice, premierul ungar, dar și secretarul general al NATO, acesta din urmă având o discuție telefonică cu ministrul Apărării și cu președintele Nicușor Dan.

O reacție a venit și din partea ministrului ucrainean de Externe și președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, această din urmă arătând că incidentul reprezintă „încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.”

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Frața pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei. 

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, în cadrul acesteia urmând să fie stabilite „măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă”.

Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

