Președinta Parlamentului European exprimă „solidaritatea deplină” cu România după incidentul din Galați: Europa rămâne unită în fața escaladării Rusiei

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a exprimat „solidaritatea deplină cu poporul român și cu toți cei afectați de drona rusească care s-a prăbușit în această dimineață asupra unui bloc de locuințe din Galați”.

„Europa rămâne unită în fața escaladării din partea Rusiei”, a reiterat aceasta într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

On behalf of @Europarl_EN, I want to express our complete solidarity with the people of Romania and with all those affected by the Russian drone that smashed into an apartment building in Galați this morning. Europe stands united in the face of Russia's escalation. — Roberta Metsola (@EP_President) May 29, 2026

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, ambasadorului SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, președinții Finlandei, Cehiei, țărilor baltice, premierul ungar, dar și secretarul general al NATO, acesta din urmă având o discuție telefonică cu ministrul Apărării și cu președintele Nicușor Dan.

O reacție a venit și din partea ministrului ucrainean de Externe și președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, această din urmă arătând că incidentul reprezintă „încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.”

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Frața pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei.

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, în cadrul acesteia urmând să fie stabilite „măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă”.