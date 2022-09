Președinta Parlamentului European mulțumește Ucrainei pentru că ”luptă pentru valorile noastre comune”: Puteți conta pe sprijinul nostru

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, l-a asigurat pe premierul ucrainean, Denys Shmyhal, aflat la Bruxelles pentru a participa la Consiliul privind Acordul de Asociere UE-Ucraina, că instituția pe care o prezidează ”va rămâne un prieten de încredere” pentru acest stat care se confruntă cu invazia rusă.

”Vă mulțumim pentru că luptați pentru valorile noastre comune, pentru că nu ați cedat. Puteți conta în continuare sprijinul nostru politic, financiar, militar, logistic și umanitar”, a fost mesajul pe care oficialul european i l-a transmis șefului guvernului de la Kiev, cu care a avut o întrevedere.

Dear @Denys_Shmyhal, welcome to @Europarl_EN.

Thank you for fighting for our shared values. For not giving in.

You will continue to find our support – political, financial, military, logistical & humanitarian.@Europarl_UA will remain a trusted friend of Ukraine.

🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/DG65asQdZB

— Roberta Metsola (@EP_President) September 5, 2022