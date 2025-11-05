PARLAMENTUL EUROPEAN
Președinta Parlamentului European se întâlnește la Chișinău cu Maia Sandu și participă la ședința solemnă a Parlamentului R. Moldova cu ocazia constituirii legislaturii a XII-a
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie, informează un comunicat al Parlamentului de la Chișinău.
Potrivit sursei citate, Metsola va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
Agenda vizitei mai include o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmată de o conferință de presă. De asemenea, Roberta Metsola se va întâlni cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Președinta Parlamentului European va mai participa la un eveniment public dedicat tinerilor, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din capitală.
Anterior, în luna noiembrie a anului 2022, șefa Parlamentului European a mai susținut un discurs în plenul Parlamentului Republicii Moldova, transmițând un mesaj de susținere a parcursului european al țării de peste Prut.
Pachetul anual privind extinderea UE, adoptat marți de Comisia Europeană, reafirmă faptul că impulsul pentru extindere se menține la un nivel ridicat pe agenda de priorități Bruxelles-ului. În plus, Comisia sprijină obiectivul declarat al Republicii Moldova de a închide provizoriu negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, considerându-l „ambițios, dar realizabil” și recomandă deschiderea clusterelor de negociere până la sfârșitul anului în curs.
Dan Motreanu anunță „o direcție clară” în cadrul negocierilor „dificile” dintre PE și țările UE privind simplificarea PAC: Ne dorim o Politică Agricolă Comună mai aproape de nevoile reale ale fermierilor
Eurodeputatul Dan Motreanu urmărește ca negocierile dintre Parlamentul European și țările membre privind simplificarea Politicii Agricole Comune „să se încheie până la sfârșitul acestui an, astfel încât, de la 1 ianuarie 2026, fermierii români și europeni să beneficieze de o Politică Agricolă Comună mai simplă, mai eficientă, cu fonduri mai accesibile și proceduri administrative semnificativ reduse”.
„Negocierile dintre Consiliul UE și Parlamentul European privind simplificarea Politicii Agricole Comune se reiau în curând și se anunță dificile. În calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar, am obținut aprobarea Parlamentului European pentru o serie de amendamente astfel încât agricultorii să beneficieze de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”, a amintit eurodeputatul.
Acesta a dezvăluit că există și o „serie de vești bune pentru fermieri”.
„Consiliul este dispus să analizeze propuneri precum sprijinul pentru tinerii fermieri, organizațiile de producători și start-up-urile agricole. Există șanse mari de acord între Parlamentul European și Consiliu asupra unor măsuri precum existența unui singur control pe an pentru fiecare exploatație agricolă, introducerea plăților de criză pentru fermierii afectați de dezastre naturale, boli ale animalelor sau fenomene climatice extreme, majorarea plafoanelor pentru micii fermieri”, a spus Motreanu.
În pofida acestei deschideri, spune eurodeputatul, „Consiliul consideră că unele dintre propuneri ar trebui discutate în cadrul altor inițiative legislative fiind în afara domeniului privind exercițiul de simplificare”.
„Deși negocierile nu vor fi simple, direcția este clară: ne dorim o Politică Agricolă Comună mai flexibilă, mai accesibilă și mai aproape de nevoile reale ale fermierilor europeni”, a mai spus europarlamentarul.
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită Comisiei Europene măsuri concrete pentru sprijinirea tranziției juste în regiunile producătoare de automobile
Europarlamentarul Dan Motreanu a cerut Comisiei Europene să precizeze ce măsuri va lua pentru sprijinirea tranziției juste în regiunile producătoare de automobile.
„Industria auto din țara noastră are o cifră de afaceri de 30 de miliarde de euro, realizează 13% din PIB și 29% din exporturi. 230.000 de români lucrează în industria auto și cea a componentelor. În perioada de programare 2021-2027, politica de coeziune a sprijinit sectorul auto și regiunile în care este prezent acest sector, potrivit răspunsului primit de la vicepreședintele Comisiei Raffaele Fitto, responsabil pentru Coeziune și Reforme”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Potrivit acestuia, sprijinul a vizat infrastructura pentru combustibili alternativi, achiziționarea de vehicule electrice pentru serviciile publice, măsurile de sprijinire a cercetării și a inovării în acest sector.
„S-a realizat sprijinirea tehnologiilor strategice prin intermediul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) pentru întreprinderile din sectorul autovehiculelor și lanțurile lor valorice. Am fost responsabil din partea PPE pentru dosarul STEP, aprobat de Parlamentul European”, a adăugat Dan Motreanu.
El a explicat că diferite regiuni au făcut din industria autovehiculelor una dintre prioritățile lor de investiții pentru investițiile din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și își concentrează resursele pe transformarea acesteia.
De asemenea, europarlamentarul a menționat că adoptarea Regulamentului (UE) 2025/1914 a oferit regiunilor mai multe posibilități de a sprijini întreprinderile mari, inclusiv pe cele din sectorul autovehiculelor.
Totodată, el a subliniat că este important să se investească în lucrători, pentru a-i ajuta să facă față provocărilor cu care se confruntă sectorul, în paralel cu crearea de locuri de muncă de calitate în întreprinderi prin intermediul FEDR.
„Comisia a propus modificări ale regulamentelor privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și Fondul social european Plus (FSE+). Domeniul de aplicare al FEG ar urma să fie extins pentru a sprijini întreprinderile aflate în procese de restructurare și a proteja angajații împotriva riscului de șomaj, în timp ce modificările aduse Regulamentului FSE+ ar permite statelor membre să reprogrameze mai mulți bani pentru sectorul autovehiculelor”, a conchis Dan Motreanu.
UPDATE Dezbaterea din Parlamentul European privind “posibila suspendare a fondurilor UE în România” a fost amânată
UPDATE Serviciul de presă al Parlamentului European a informat luni că dezbaterea privind “posibila suspendare a fondurilor UE în România” a fost amânată.
Știrea inițială
O dezbatere comună extraordinară privind potențiala suspendare a fondurilor europene destinate României va avea loc joi, în cadrul Parlamentului European, informează legislativul de la Bruxelles într-un comunicat.
Reuniunea va fi organizată în format comun de Comisia pentru Bugete (BUDG) și Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON), în cadrul unui dialog structurat cu doi dintre principalii responsabili ai Comisiei Europene: Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv pentru coeziune și reforme, și Valdis Dombrovskis, comisar pentru economie și productivitate.
Tema centrală a întâlnirii va fi analiza riscului de suspendare a fondurilor UE în România, în contextul preocupărilor privind disciplina fiscală și nivelul deficitului bugetar.
Dezbaterea face parte din mecanismul de supraveghere și dialog între instituțiile europene și statele membre, menit să asigure o utilizare corectă și eficientă a bugetului Uniunii.
Audierea din cadrul comisiilor de specialitate va avea loc la mai bine de o săptămână după ce comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a efectuat săptămâna trecută o vizită la București, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul finanțelor Alexandru Nazare.
În context, Dombrovskis a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an. El a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
În același cadru, premierul Bolojan a declarat că Guvernul este ferm angajat în aplicarea măsurilor necesare pentru stabilizarea situației fiscal-bugetare și atingerea țintelor convenite cu Comisia Europeană.
Comisarul european l-a asigurat totodată cu președintele Nicușor Dan că “România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit reformele”.
În luna septembrie, după o vizită efectuată la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a anunțat că România a convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anterior, la sfârșitul lunii august, Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri, după ce primul pachet, ce prevede mai multe măsuri fiscal-bugetare, a intrat în vigoare la 1 august.
Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor crește la peste 2,5% din PIB anul viitor.
