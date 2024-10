Președinta Parlamentului European susține candidatura lui Nicolae Ciucă la prezidențiale și eforturile “de a consolida vocea României în Europa”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, candidatul liberalilor la alegerile prezidenţiale, şi-a lansat, miercuri, programul prezidenţial – “România prosperă şi sigură” cu care își propune să ajungă la Cotroceni și să fie al treilea președinte consecutiv de dreapta al României și al patrulea din istoria celor cinci președinți post-decembriști.

Printre priorităţile programului lui Nicolae Ciucă se află valorificarea poziţiei geostrategice a României în regiune, în NATO şi UE, independenţa energetică, protejarea şi exploatarea resurselor naturale ale ţării, dezvoltarea clasei de mijloc, susținerea antreprenorilor şi a inovaţiei, un pact pentru satul românesc, o comisie prezidențială pe tema scăderii demografice, un sistem de sănătate eficient, o justiție corectă și eficientă, o armată puternică și o industrie de apărare repornită, iar la capitolul teme externe este inclusă cu prioritate finalizarea aderării României la OCDE, alături de pilonii politicii externe, respectiv Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO și la Uniunea Europeană.

”Am fost soldatul, am fost ofiţerul şi am fost generalul armatei acestei ţări. Am servit cu credinţă drapelul României pe care îl port în inimă şi astăzi. Am fost apoi ministrul apărării, prim-ministru şi astăzi preşedintele Senatului. Iată, am ajuns în această seară în faţa dumneavoastră purtând pe umeri o nobilă responsabilitate care mă obligă şi mă onorează. Şi anume câştigarea preşedinţiei României (…) ”Nimeni, în afară a preşedintelui României, nu poate genera şi susţine mai eficient o viziune de dezvoltare. Nici o altă funcţie politică nu are creditul moral şi capacitatea de a împinge înainte un program naţional ambiţios şi de lungă durată. Preşedintele poate unifica societatea în jurul unui pact naţional. O poate unifica în jurul unei strategii naţionale de dezvoltare. Preşedintele poate presa guvernele să se ţină de termene şi să respecte angajamentele”, a spus preşedintele PNL, pe parcursul discursului său.

El a arătat că programul său prezidenţial se numeşte “România prosperă şi sigură”.

”L-am creat împreună cu o echipă care crede în acest proiect de ţară. România e stat membru al Uniunii Europene şi al Alianţei Nord-Atlantice. Prosperitatea şi siguranţa au aşadar un punct solid de plecare. Dar naţiunea are nevoie de mai mulţi bani. Societatea are nevoie de mai multe fonduri. Educaţia, sănătatea, au nevoie de mai multe fonduri. Pensionarii au nevoie de venituri mai mari. Economia are nevoie de mai mult capital. Ei bine, aceşti bani îi putem obţine doar dacă avem siguranţă, credibilitate şi eficienţă”, a subliniat el.

De asemenea, Nicolae Ciucă sprijină dezvoltarea clasei de mijloc, antreprenorii şi inovaţia, susţinând în continuare păstrarea cotei unice de impozitare şi păstrarea pragului de 500.000 euro pentru microîntreprinderi eligibile pentru o cotă de impozit de 1%. El propune şi un pact pentru satul românesc.

“Trebuie să trecem de la statul care dă la statul care nu ia, pentru că atunci când dă, cum cer populiștii de toate culorile, statul ia mai mult tot de la cei care muncesc și produc bunăstare. (…) Dacă acela care muncește nu trăiește semnificativ mai bine decât acela care nu muncește, înseamnă că statul este incorect, iar societatea nu va prospera. Cel care muncește merită să simtă imediat recompensa și respectul pentru efortul său. Aceasta este adevărata justiție socială pe care o susțin. Este adevăratul drum spre prosperitate, libertate și siguranță. Ca președinte al României, voi susține cu fermitate, alături de dumneavoastră, de toți cei care doresc, o clasă de mijloc extinsă, întărită, liberă și prosperă. (…) Menținerea cotei unice de impozitare. (…) Din ce am reușit eu să înțeleg până acum, ea este esențială și pentru a consolida clasa de mijloc, în continuă creștere, dar care nu a ajuns acolo unde ar fi trebuit. De aceea luptăm și milităm pentru menținerea cotei unice”, a afirmat liderul PNL.

În contextul discuțiilor privind competitivitatea la nivel european, Ciucă a subliniat că PNL este primul partid care are o raportare corectă la fondurile europene.

“Politica fiscală nu trebuie construită după nevoile statului, ci după obiectivul creșterii competitivității. Statul servește economia, nu economia servește statul. O economie competitivă există doar într-o societate în care munca este valorizată. Asta înseamnă că acela care muncește legal 8 ore pe zi, indiferent de munca pe care o prestează, nu poate să fie sărac, nu poate să fie în situația de a nu putea avea un trai decent. Astăzi, capitalul pentru dezvoltarea României provine în mare parte din fonduri europene. Partidul Național Liberal este primul care are o raportare corectă la banii europeni. Suntem cei mai eficienți în privința atragerii acestor fonduri. Cât am fost prim-ministru, am avut cea mai înaltă rată de absorbție a fondurilor europene din 2007 până în prezent. Cu toate rigorile lor, banii europeni sunt indispensabili pentru a ne dezvolta”, a continuat el.

Nicolae Ciucă mai propune ca România să continue să investească în industria de apărare şi dotarea armatei şi, totodată, să fie un hub de independenţă energetică în regiune.

“Repornirea industriei naționale de apărare aduce României trei mari beneficii. Generează locuri de muncă, crește exporturile și modernizează armata. Nu există state puternice fără armate puternice. Istoria politică e, în fond, istoria armatelor. Istoria prosperității popoarelor e legată de forța lor de a se apăra. Iar România are nevoie cu adevărat de o armată mai puternică și vă promit că o va avea”, a mai spus el.

Candidatul PNL la Preşedinţie mai intenţionează să formeze o comisie prezidenţială pe tema scăderii demografice, o prioritate pentru el fiind şi protejarea copiilor de abuzuri, violenţă, droguri, precum și asigurarea democraţiei, libertăţii şi a unei justiţii corecte şi eficiente, care respectă drepturile individului.

”În România pe care o vom construi împreună, legea va fi mai presus de orice interes, iar cei care subminează încrederea publică vor răspunde ferm în faţa legii. Justiţia nu este negociabilă, iar lupta împotriva corupţiei trebuie să fie neobosită. Justiţia trebuie să funcţioneze liberă de orice ingerinţe, pentru că justiţia este temelia încrederii în societate. Procesele nu mai trebuie să dureze ani de zile, indiferent dacă este vorba de dosare civile sau penale. Prescripţia nu mai trebuie să fie al doilea avocat al apărării, de multe ori mai puternic decât cel în carne şi oase. Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar şansele trebuie să fie egale pentru fiecare român”, a afirmat, miercuri seară, Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă îşi mai propune un sistem de sănătate eficient şi echitabil şi extinderea programului “Masă sănătoasă” în tot sistemul de învăţământ.

“Președintele României trebuie să fie catalizatorul acestei schimbări, oferind o umbrelă sub care sănătatea să fie cu adevărat considerată un domeniu prioritar”, precizează Ciucă.

Ciucă mai susţine ca ţara noastră să fie un pilon de stabilitate, echilibru, securitate în Europa Centrală şi de Est, la Marea Neagră şi în Balcanii de Vest, precum şi finalizarea aderării la OCDE.

“În noul context mondial, președintele României trebuie să dea o nouă dimensiune rolului internațional al României. Obiectivul meu este România care contează mai mult. Țara noastră a parcurs un traseu pozitiv în ultimele decenii, se bucură de cele mai solide garanții de securitate din istoria sa. Pilonii politici externe românești rămân parteneriatul strategic cu Statele Unite și calitatea de stat membru al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene. Suntem un partener respectat și de încredere, dar a venit momentul să ne propunem mai mult în politica externă. Mulți cetățeni își doresc ca România să fie o voce și mai puternică, cu o politică și mai ambițioasă în interiorul organismelor din care face parte. Vreau ca România să fie un jucător strategic în politica externă, să-și valorifice poziția de a şasea țară în Uniunea Europeană. Vreau ca România să fie unul dintre cei mai importanți parteneri din cadrul Alianței Nord-Atlantice, să fie principalul pilon de stabilitate și un pol de independență energetică în regiune și în Europa Centrală și de Est. Vreau o Românie care contează tot mai mult în fața partenerilor strategici și în întreaga lume liberă. O putem face dacă suntem serioși și ne respectăm angajamentele. Vreau să devenim și mai influenți și puternici în a susține interesele comune și parcursul european al Republicii Moldova. După mai bine de 20 de ani de la prima depunere a candidaturii, în timpul mandatului meu de prim-ministru, România a reușit să obțină un succes major. În ianuarie 2022, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a decis să demareze procesul de aderare a țării noastre. Obținerea statutului de membru al OCDE reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de politică externă. O nouă poartă deschisă către prosperitate și va fi o prioritate a mandatului meu prezidențial”, mai punctat Ciucă, spre finalul discursului său de aproape o oră.

“Ca președinte, voi veni permanent în fața românilor pentru a comunica deschis. Voi fi în mod real un mediator între stat și societate și voi rămâne apropiat de oameni. Voi fi un președinte în slujba țării și îmi voi exercita mandatul cu onoare și credință. Merg la Cotroceni cu valori reale, cu valori liberale, iar valorile liberale nu sunt compatibile cu lipsa de caracter, cu lipsa de libertate sau cu o democrație ciuntită care să servească interese personale. Cauza mea este deja de mult timp în inimile românilor. De acum înainte, lupta noastră este exclusiv o luptă de caracter, o luptă pentru familie, pentru comunitate, pentru țară. Acesta este angajamentul meu pentru România“, a conchis Nicolae Ciucă.

La eveniment, care s-a desfăşurat la Grand Hotel Bucharest, a vorbit şi fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica. Acesta a subliniat că Nicolae Ciucă este singurul candidat care are un discurs legitim despre libertate, despre limitarea şi controlul puterii politice, despre lupta împotriva corupţiei şi despre independenţa Justiţiei.

Printre cei care au mai avut discursuri de susţinere a lui Nicolae Ciucă au fost: Matthew Kroening, vicepreşedinte Atlantic Council, Valentin Luţa, primar Horodnic de Sus, judeţul Suceava, prof. univ. dr. Horaţiu Moldovan, Radu Burnete, director executiv Concordia. Au transmis mesaje: Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European, şi Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European.