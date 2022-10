Președinta Parlamentului European va efectua o vizită în Republica Moldova și salută leadership-ul și solidaritatea unor țări ca România și Polonia

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a adresat astăzi ambasadorilor UE, prilej cu care a reiterat importanța „de a apăra mereu modul nostru european de democrație, drepturile și libertățile.”

„Nisipurile geopolitice s-au mișcat cu mult înainte de 24 februarie. Poate că ne-am consolat cu ideea că am putea ademeni Rusia cu legături economice și energetice care să asigure pacea. Singurul lucru pe care îl putem face este să ne învățăm lecțiile și să ne asigurăm că nu vom repeta niciodată greșelile. Europa trebuie să se adapteze la această lume nouă”, a transmis Roberta Metsola în discursul său.

Aceasta a subliniat că Europa nu trebuie să obosească în răspunsul său la criza actuală: „Ni se va cere să facem și mai mult. Acest lucru înseamnă să lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri care gândesc la fel ca noi, să consolidăm legăturile și parteneriatele deja existente și, acolo unde este posibil, să căutăm noi alianțe.”

My call is an emphatic defence of our European way. Always.

Democracy is not weakness.

Rights and liberties are goals, not obstacles.

– Addressing #EUAmbassadors‘ Conference at @Europarl_EN https://t.co/2NFo46ZzpA

— Roberta Metsola (@EP_President) October 11, 2022