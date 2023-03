Președinta Parlamentului European, vizită surpriză la Kiev: “Viitorul Ucrainei este ca membru al Uniunii Europene”

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată din nou în vizită la Kiev, a declarat vineri noapte că “viitorul Ucrainei este ca membru al Uniunii Europene” şi că UE va ajuta ţara în tot acest proces, transmite sâmbătă EFE, potrivit Agerpres.

“Viitorul Ucrainei este ca membru al Uniunii Europene. Vom face tot acest drum cu ea”, a declarat Metsola, pe contul său de Twitter.

Metsola şi-a însoţit mesajul cu o fotografie în care poate fi văzută îmbrăţişându-se cu preşedintele Radei (parlamentul ucrainean), Ruslan Stefanciuk. “Este minunat să-mi văd din nou prietenul”, a scris ea.

“Cooperarea între Parlamentul European şi parlamentul ucrainean nu va face decât să se întărească”, a dat asigurări Metsola.

Ukraine’s future is as a member of the European Union.

We will walk all the way with you.

Great seeing my friend @r_stefanchuk again.

Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.

🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4Wg10EqvMm

— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023