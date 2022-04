Președinta PE solicită „embargouri obligatorii” asupra importurilor rusești de energie: Lovitura dată economiei Rusiei trebuie să fie proporțională cu atrocitățile fără precedent la care asistăm

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, după vizita sa la Kiev a făcut și o oprire în Polonia, țara din prima linie care a primit cel mai mare număr de refugiați de la începutul războiului în Ucraina.

Roberta Metsola, împreună cu premierul polonez Mateusz Morawiecki, au vizitat ieri la școala Otwock din regiunea Varșoviei, un grup de ucraineni care au fugit din calea războiului.

Președinta a adresat mulțumiri Poloniei, premierului și guvernului, autorităților locale și regionale, precum și numeroaselor ONG-uri și voluntari care au asigurat un efort excepțional în primirea și găzduirea familiilor ucrainene care au fugit din calea războiului: „Suntem impresionați de eforturile depuse de Polonia, de comunitățile și cetățenii săi. Ați oferit oamenilor aflați în nevoie un spațiu sigur și securizat. Este înduioșător să vedem acest lucru – este ceea ce este mai bun în Europa”, se arat în comunicatul oficial.

From the difficult reality in Ukraine 🇺🇦, to touching the human face of war in Poland. With @PremierRP @MorawieckiM, I met families who escaped to Poland.

People, unsure about their future.

Europe’s states, regions and cities welcome you with open hearts & open homes. pic.twitter.com/QeWsITyxg5

— Roberta Metsola (@EP_President) April 2, 2022