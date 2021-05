Președinta Senatului, mesaj de la Monumentul părinților fondatori ai UE: Europa a dat un exemplu imens de solidaritate în această pandemie

Președinta Senatului Anca Dragu a participat la ceremonia cu ocazia Zilei Europei, la Monumentul părinţilor fondatori ai UE din Parcul Regele Mihai I, iar cu acest prijel a reiterat rolul proiectului european pentru țara noastră.

„Europa înseamnă pentru noi valori comune, înseamnă protecţia drepturilor omului, înseamnă democraţie, libertate de exprimare, statul de drept, înseamnă societate civilă puternică, înseamnă prosperitate pentru toţi şi standarde ridicate ale vieţii. Europa este importantă pentru noi şi pentru copii noştri. (…) Astăzi, pentru un an şi jumătate, începem să ne gândim pentru viitorul Europei, despre cum să facem Europa mai bună. O putem facem un loc mai bun. Şi, cel mai important, cum să facem cetăţenii să facă parte din acest proiect. Aducerea la un loc a politicienilor, guverne şi cetăţeni, pentru că la finalul zilei muncim pentru cetăţeni, suntem funcţionari publici”, a declarat Anca Dragu, într-o ceremonie desfăşurată la Monumentul părinţilor fondatori ai UE de pe Insula Trandafilor, din parcul Regele Mihai I.

Ea a adăugat că Europa a dat exemplu de solidaritate odată cu declararea pandemiei de COVID-19.

„Acum mai bine de un an a fost declarată pandemia şi vieţile noastre s-au schimbat. Ce am învăţat din această pandemie a fost că solidaritatea contează şi cred că Europa a dat un exemplu imens de solidaritate. Şi acum beneficiem de vaccinuri, avem un număr mare de persoane vaccinate în Europa, inclusiv în România, şi sperăm să revenim la viaţa normală cât mai repede”, a mai spus Anca Dragu.

Astăzi se împlinesc 71 de ani de când ministrul de externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației ce îi poartă numele și prin a cărui însemnătate ziua de 9 mai a devenit Ziua Europei pentru a celebra momentul de debut al construcției unificatoare europene.

La peste șapte decenii distanță și la o zi distanță după ce liderii statelor și instituțiilor Uniunii Europene au convenit asupra celui mai puternic angajament pentru edificarea Europei sociale, iar Europa a comemorat clipa istorică a celor 76 de ani scurși de când armele au tăcut, Germania nazistă a capitulat necondiționat, iar cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat pe bătrânul continent, UE marchează această zi într-un moment inedit și dificil pentru al doilea an consecutiv, confruntându-se cu o provocare fără precedent în istoria sa: pandemia de COVID-19.

La un an distanță de când celebra exclusiv virtual și de la distanță Ziua Europei, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, Uniunea Europeană marchează acest moment fundamental în istoria sa sub semnul unor noi începuturi. Pe parcursul ultimului an, Uniunea Europeană a convenit asupra celui mai mare buget și pachet de redresare economică din istorie (1.824 de miliarde de euro), care presupune asumarea unor datorii comune, și a devenit “farmacia lumii“, fiind cel mai mare exportator de vaccinuri anti-COVID-19. Astăzi, animată de cadrul festiv al Zilei Europei, liderii Parlamentului European, Comisiei Europene, Consiliului UE și președintele Franței vor deschide lucrările Conferinței privind Viitorul Europei, un demers privit drept un exerciţiu de democraţie deliberativă fără precedent, deschis şi incluziv care să le ofere cetăţenilor din toate categoriile sociale, din întreaga Europă, un cuvânt mai greu de spus în legătură cu ceea ce aşteaptă ei de la Uniunea Europeană, iar opiniile lor ar trebui apoi să contribuie la orientarea direcţiei viitoare a UE şi a politicilor sale.

Totodată, astăzi se împlinesc doi ani de când șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană s-au reunit în România, la Sibiu, în ceea ce a reprezentat primul summit european din istoria UE organizat chiar în solemna zi în care este celebrată Declarația Schuman, și dând naștere “Spiritului de la Sibiu” care statuează proejarea unei singure Europe, de la nord la sud și de est la vest.