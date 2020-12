Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, mesaj către tânăra generație: Ura faţă de străini e cea mai mare prostie care a apărut în relaţiile între oameni. Să nu o cultivăm

Ziua Internațională a Drepturilor Omului este un prilej ca fiecare să reflecteze asupra rolului pe care îl poate avea în responsabilitatea manifestată față de semeni, transmite președintele Klaus Iohannis, care asigură, totodată, că respectul pentru drepturile fundamentale rămâne parte a crezului său ca președinte și cetățean al unui stat în care „pacea socială, demnitatea umană și libera dezvoltare a personalității umane sunt valori asumate la cel mai înalt nivel”.

Mesajul președintelui României, transmis de Administrația Prezidențială cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului:

„Piatră de temelie în evoluția protecției drepturilor fundamentale în lume, Declarația Universală a Drepturilor Omului ne reamintește astăzi atât de realizările umanității în apărarea unor cauze majore, cât și de restanțele care încă există, de nevoia reconectării voinței politice la acest deziderat, inclusiv prin mobilizarea resurselor și eforturilor în această direcție.

Cei peste 70 de ani care au trecut de la adoptarea acestui angajament global ne arată că e nevoie de un permanent efort pentru menținerea progreselor realizate. Victoriile obținute s-au realizat cu imense sacrificii din partea celor care au luptat împotriva discriminării și a abuzurilor, militând pentru implicarea statului în protejarea drepturilor, pentru acces la justiție, educație, sănătate sau oportunități de dezvoltare corespunzătoare. Datorăm un profund respect cetățenilor și entităților publice sau private angajate în lupta pentru apărarea drepturilor omului, cărora se cuvine să le mulțumim pentru efortul constant pe care îl depun în această direcție.

Ziua Internațională a Drepturilor Omului nu are doar o semnificație aniversară, ci este un prilej pentru ca fiecare dintre noi să reflecteze asupra rolului pe care îl poate avea în respectarea și protejarea drepturilor celui de lângă noi, în responsabilitatea pe care trebuie să o manifestăm față de semenii noștri.

România a făcut progrese importante în garantarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor săi, instituțiile statului dovedind, poate în acest an mai mult ca niciodată, cât de important este ca acțiunile lor să rămână permanent subsumate interesului public.

Este nevoie ca, în viitor, acțiunea statului să consolideze această direcție prin asigurarea unor standarde înalte de protecție a drepturilor și libertăților constituționale, prin legi clare și mai ales printr-o punere în aplicare eficientă și responsabilă a lor, toate acestea având ca efect modernizarea reală a țării noastre.

Când drepturile unui cetățean sunt încălcate, drepturile tuturor celorlalți sunt afectate. Tocmai de aceea, respectul pentru drepturile fundamentale rămâne parte din crezul meu, ca Președinte al României și ca cetățean al acestei țări, și din angajamentul ferm pentru un stat în care pacea socială, demnitatea umană și libera dezvoltare a personalității umane sunt valori asumate la cel mai înalt nivel.”

Ziua internaţională a drepturilor omului este marcată în fiecare an pe 10 decembrie, ziua în care Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat, în 1948, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Anul acesta, Ziua internaţională a drepturilor omului are tema “Recover Better – Stand Up for Human Rights”.

Potrivit ONU, tema zilei, aleasă pentru acest an, se referă la pandemia de coronavirus şi pune în evidenţă necesitatea de a reconstrui mai bine, asigurând că drepturile omului sunt esenţiale pentru eforturile de redresare. Vom atinge obiectivele noastre globale comune numai dacă suntem capabili să creăm oportunităţi egale pentru toţi, să soluţionăm eşecurile generate şi întreţinute de coronavirus şi să aplicăm standardele drepturilor omului pentru a aborda inegalităţile, excluderea şi discriminarea consolidate, sistematice şi intergeneraţionale, relatează Agerpres.