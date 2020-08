Președintele american Donald Trump a anulat discuțiile comerciale cu China din cauza răspunsului la coronavirus: Pentru ce au făcut acestei ţări şi lumii nu vreau să vorbesc cu ei acum

Criza actuală nu ne oferă altă opțiune decât să conlucrăm strâns cu partenerii noștri globali, inclusiv cu China, a transmis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis în cadrul celui de-al 8-lea Dialog economic și comercial la nivel înalt cu vicepremierul chinez Liu He, reuniunea la care au luat parte mai mulți oficiali din Guvernul de la Beijing. În același timp, acesta a admis că relația cu Beijingul este ”una importantă, dar nu este una ușoară”, anunță Politico Europe.

At the opening of the EU 🇪🇺 and China 🇨🇳 8th High-Level Trade and Economic Dialogue, co-chaired with Vice-Premier Liu He. The current crisis gives us no other option but to work hand in hand with our global partners, including #China. pic.twitter.com/2mHWEigAOF

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 28, 2020