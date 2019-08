Președintele american Donald Trump a devenit bunic pentru a zecea oară, a anunțat luni seara unul dintre fiii președintelui american, Eric Trump, a cărui soție a născut o fetiță, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Eu şi soţia mea, Lara Trump, suntem încântaţi să o primim în această lume pe Carolina Dorothy Trump. Te iubim deja!”, a declarat prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter Eric Trump, al doilea fiu al liderului de la Casa Albă.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!

— Eric Trump (@EricTrump) August 20, 2019