Președintele american Donald Trump a numit un nou director intermar al National Intelligence

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Joseph Maguire, șeful Centrului Național pentru Combaterea Terorismului, va fi numit director interimar al National Intelligence, decizie care urmează să intre în vigoare la 15 august, Directorul adjunct al instituției, Sue Gordon, a demisionat, a precizat CNN, citat de Adevărul.ro.

Anunțul survine la câteva zile după ce președintele a retras o altă opțiune, congresmanul texan John Ratcliffe, după ce presa i-a pus sub semnul întrebării calificarea.

”Sunt încântat să vă informez că onorabilul Joseph Maguire, actualul director al Centrului Naţional pentru Combaterea Terorismului, va fi numit dirctor interimar al National Intelligence, începând cu 15 august“, a scris Trump pe Twitter.

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished….

