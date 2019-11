Președintele american Donald Trump va participa la summitul NATO de Londra, organizat la începutul lunii decembrie. Liderul de la Casa Albă va saluta ” progresele fără precedent realizate de Alianţă pentru o mai bună împărţire a poverii financiare”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins joi, la Washington, temerile referitoare la viitorul şi unitatea Alianţei Nord-Atlantice, exprimate în urmă cu o săptămână de către preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează Xinhua.

”NATO este solidă şi a implementat cea mai mare consolidare a apărării colective de la încheierea Războiului Rece. NATO este mai puternică şi mai agilă decât ceea ce am avut pentru mulţi, mulţi ani”, a afirmat Stoltenberg, după o întrevedere la Casa Albă cu preşedintele SUA, Donald Trump, citat de Agerpres.



Conform unui comunicat al NATO dat publicității după întrevederea din Biroul Oval, în timpul întâlnirii Jens Stoltenberg e evidenţiat că aliaţii europeni şi Canada îşi sporesc investiţiile în apărare, care s-au suplimentat cu peste 100 de miliarde de dolari în ultimii ani.

De asemenea, Stoltenberg a remarcat rolul important al NATO în combaterea terorismului internaţional, inclusiv prin misiunile de pregătire a forţelor de securitate din Afganistan şi Irak, şi l-a felicitat pe Donald Trump pentru recenta operaţiune americană împotriva liderului grupării Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

Important talks with @realDonaldTrump to prepare the meeting of #NATO leaders in December. The President’s message on defence spending is having a real impact, with over $100 bn added by Europe & Canada. This is making #NATO stronger. pic.twitter.com/uhR9aOgeWC

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 14, 2019