Președintele american Joe Biden, la Varșovia: Sediul de comandă al forțelor noastre în Europa va fi în Polonia

Liderii din țările formatului “București 9” au oferit asistență critică în materie de securitate Ucrainei în timp ce se află în prima linia a apărării noastre colective, le-a transmis miercuri, la Varșovia, președintele american Joe Biden omologilor săi din Europa Centrală și de Est, în frunte cu președintele polonez Andrzej Duda și cel român Klaus Iohannis.

Liderii “București 9” au oferit “asistență critică în materie de securitate Ucrainei și sprijin critic pentru milioane de refugiați”, a transmis Biden, precizând că aliații vor continua sprijinul lor de durată pentru Ucraina.

Biden a amintit formatul “București 9” a fost înființat în 2015 după anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Rusia, subliniind că la un an de la invazia Rusiei în Ucraina, este “cu atât mai important să fim uniți”.

Arătându-se “onorat” că s-a întâlnit cu aliații din regiune, Biden a subliniat că, în calitate de flanc estic al NATO, “națiunile București 9” se află “în prima linie a apărării noastre colective”.

“Știți mai bine decât oricine care este miza, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru libertatea democrațiilor din întreaga Europă și din lume”, a conchis el.

