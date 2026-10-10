Președintele ANR a condus reuniunea ADI-ROM a Consiliului Europei, în cadrul căreia au fost aprobate două documente privind combaterea segregării școlare și participarea politică a romilor

Două documente europene privind combaterea segregării școlare și consolidarea participării politice a romilor au fost aprobate în cadrul celei de-a 14-a reuniuni a grupului de experți ADI-ROM al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg. Lucrările au fost conduse de președintele Agenției Naționale pentru Romi, Iulian Paraschiv, în calitate de președinte al grupului de experți.

Cele două documente aprobate sunt: Recomandarea privind politicile de desegregare și incluziune în educație; și Ghidul pentru guvernanță democratică și participare politică.

„Recomandarea privind politicile de desegregare și incluziune în educație – un instrument clar prin care cerem statelor membre măsuri ferme împotriva segregării școlare. Ghidul pentru guvernanță democratică și participare politică – pentru că reprezentarea reală a romilor în decizia publică nu poate fi doar o bifă pe hârtie”, a transmis președintele ANR.

De asemenea, a avut loc și un dialog deschis cu societatea civilă pe un subiect extrem de sensibil și actual: politicile de securitate și modul în care acestea afectează comunitățile de romi.

„Am prezentat aici concluziile vizitei tematice pe care am găzduit-o în România în iunie 2025, pe tema relației dintre comunitățile de romi și poliție, subliniind că securitatea publică nu se poate construi prin profilare etnică sau discriminare, ci doar prin încredere, responsabilitate și respectarea drepturilor omului”, a mai informat Iulian Paraschiv.

Totodată, în cadrul unui dialog cu Mathieu Mori, secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, au fost discutate posibilitățile de extindere a unor modele precum ROMACT la nivelul administrațiilor locale, pentru a sprijini soluționarea problemelor comunităților de romi cât mai aproape de cetățeni.