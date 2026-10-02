Președintele ARPIM, Dr Radu Rășinar: România poate intra în competiția globală a studiilor clinice, dar are nevoie de decizii naționale care să o facă atractivă

Dr. Radu Rășinar, președintele Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), susține că țara noastră a făcut progrese semnificative, și într-un timp foarte scurt, în dezvoltarea studiilor clinice, dar subliniază că această eficiență internă trebuie susținută printr-un leadership care să crească atractivitatea României în competiția globală pentru investiții și inovație.

Președintele ARPIM a explicat și provocările cu care se confruntă Europa în materie de competitivitate, context în care a subliniat rolul statelor membre în consolidarea poziției Europei în cursa globală a științelor vieții.

„În realitate, Europa pierde teren semnificativ în termeni de competitivitate legată de accesul la inovație. (…) Dacă în urmă cu câțiva ani 43% din studiile clinice, din cercetarea și dezvoltarea farmaceutică se întâmplau în Europa, astăzi se mai întâmplă doar 31%. Și motivul, motorul acestei involuții, este dat de competiția globală. Iar realitatea este că avem în Europa tradiția de a genera specialiști, avem tot ce ne trebuie, dar, în ziua de astăzi, competiția se duce cu foarte multe resurse și este, într-un fel, foarte profesionistă”, a punctat Radu Rășinar.

Potrivit acestuia, deciziile guvernelor statelor UE joacă un rol esențial în această competiție: „Realitatea Europei și a Uniunii Europene este că, de fapt, competitivitatea ține de deciziile naționale. Este o sumă a deciziilor naționale. Uniunea Europeană poate să îți creeze cadrul, dar dacă, la nivel național, deciziile nu urmează într-un mod coerent acest cadru, pierzi viteză și pierzi eficiență.

Referitor la avansul studiilor clinice în țara noastră, președintele ARPIM subliniază că România trebuie să devină atractivă pentru a fi competitivă la nivel internațional și nu doar european: „Nu ajunge să ne îmbunătățim parametrii de eficiență internă, ci trebuie să devenim atractivi și competitivi cu celelalte țări care desfășoară studii clinice. Și nu mă refer la celelalte țări europene, pentru că ar fi relativ simplu, ci trebuie să te uiți la ce se întâmplă în Statele Unite, ce se întâmplă în China.”

Conform prezentărilor dezbătute în cadrul conferinței, România derulează astăzi 140 de studii clinice, iar numărul centrelor active a crescut la aproximativ 400: „Am reușit să accelerăm studiile clinice cu o viteză extraordinară în ultimii ani. Dacă vrem să fim competitivi internațional, eficiența internă îți ajunge până la un punct. ”

Totodată, președintele ARPIM a reamintit că România are un decalaj dublu față de Europa în materie de acces la inovație, ceea ce poate fi observat cel mai ușor în cazul timpilor de așteptare de la autorizarea europeană și până la accesul efectiv al pacienților la medicamentele inovatoare.

„Nu ai cum să fii eficient în sistem dacă nu folosești medicamente inovatoare. Pentru că pacienții, atunci când ajung în spital, este deja mult prea târziu, pentru că te costă mai mult. De multe ori, leadershipul nostru, politic sau apolitic, tinde să treacă peste, din alte motive care nu țin de realitatea sănătății. (…) Compensarea tardivă în România aduce doar dezavantaje competitive față de celelalte țări. Pentru toate segmentele. În principal, beneficiile pentru pacienți în societate”, a subliniat Dr. Radu Rășinar.

„Conferința europeană pentru inovație și reglementare în sănătate – Tranziția spre 2028”, desfășurată la Palatul Parlamentului și prezidată de Cristian Bușoi, membru al Management Boardului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), a reunit specialiști ai EMA, decidenți, reprezentanți ai autorităților, ai industriei și ai organizațiilor de pacienți, într-un dialog despre viitorul reglementării și accesului la medicamente în România și Europa.

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