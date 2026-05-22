Președintele ARPIM, Dr. Radu Rășinar: Sănătatea este o investiție în competitivitatea națională, iar pacienții români au dreptul la standardul european de tratament

Deși traversăm un adevărat „boom tehnologic”, în care medicamentele inovatoare ocupă un loc important în managementul bolilor, îmbunătățind prognosticul și salvând vieți, pacienții români au un acces limitat la inovație, în contextul în care România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul cheltuielilor publice cu medicamentele compensate, a explicat președintele Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), Dr. Radu Rășinar, în cadrul conferinței dedicată rezultatelor Studiului W.A.I.T. 2025, care analizează atât numărul de medicamente inovatoare disponibile în statele europene în perioada 2021-2024, cât și timpul de așteptare pentru accesarea acestora de către pacienți.

Inovația funcționează atunci când este folosită corect

Pornind de la premisa că progresul tehnologic în medicină poate schimba radical evoluția bolilor, Dr. Radu Rășinar a subliniat că simpla existență a unui medicament inovator nu este suficientă. Condiția esențială este ca acesta să fie administrat la timp și în conformitate cu standardele medicale în vigoare.

„Potențialul progresului tehnologic și al medicamentelor inovatoare vine tocmai din faptul că acestea controlează cursul natural al bolii. Dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, ele trebuie administrate în conformitate cu ghidurile terapeutice acceptate”, a declarat președintele ARPIM.

Acesta a insistat asupra rolului central pe care îl joacă protocoalele terapeutice în eficiența unui sistem de sănătate modern: „Ghidurile de tratament reprezintă standarde elaborate cu mare rigurozitate și profesionalism pentru fiecare boală și pentru fiecare etapă a tratamentului. Menționez acest lucru deoarece una dintre componentele esențiale ale sistemului este adoptarea rapidă a medicamentelor inovatoare, dar și utilizarea lor disciplinată și corectă.”

Cât cheltuie de fapt România pentru compensarea medicamentelor

„De multe ori se transmite mesajul că cheltuielile cu medicamentele au crescut foarte mult în ultimii ani. În realitate, cifrele arată că România cheltuiește, pe cap de locuitor, net public, cea mai mică sumă din Uniunea Europeană pentru medicamente compensate”, a spus președintele ARPIM.

Concret, România alocă doar 138 de euro pe an pe locuitor pentru medicamente compensate: mai puțin decât Bulgaria (156 de euro), mai puțin decât Polonia și cu mult sub Slovacia, care ajunge la aproximativ 300 de euro.

„Vorbim despre 138 de euro pe an pentru fiecare locuitor, comparativ cu aproximativ 300 de euro în Slovacia. Putem privi și către Polonia, care depășește acest nivel, sau către Bulgaria, țară aflată de regulă la coada clasamentului alături de noi, dar care cheltuiește 156 de euro”, a precizat acesta.

Sănătatea, o investiție în competitivitatea națională

„Sănătatea este o investiție. În realitate, este chiar mai mult decât atât. Este o investiție în viața oamenilor, în bunăstarea pacienților și în competitivitatea unei țări. O țară sănătoasă, eficientă și productivă reușește să fie mai competitivă și să își promoveze mai bine prioritățile la nivel internațional. Cred că pacienții români au dreptul la standardul european de tratament”, a conchis președintele ARPIM, Dr. Radu Rășinar.

