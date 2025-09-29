Președintele ASF a discutat la Bruxelles cu omologi și reprezentanți ai sectorului bancar și financiar din Europa despre modalități de integrare a piețelor de capital europene pentru consolidarea competitivității

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a participat astăzi, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, la reuniunea European Bank Coordination (Vienna) Initiative – Full Forum, alături de guvernatori ai Băncilor Centrale, președinți ai Autorităților de Supraveghere Financiară și reprezentanți ai Burselor de Valori și ai Depozitarilor Centrali din Europa Centrală și de Est.

Evenimentul, organizat în cadrul sesiunii dedicate rolului infrastructurii de piață și al supravegherii în construcția Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU), a adus în prim-plan provocările și oportunitățile integrării piețelor de capital europene.

Potrivit unui comunicat al Autorității de Supraveghere Financiară, „discuțiile au vizat modalitățile prin care pot fi construite piețe de capital mai integrate, mai eficiente și mai atractive pentru companiile și investitorii din regiune, împreună cu lideri ai unor instituții financiare importante, precum Bursa de Valori din Zagreb, Depozitarul Central din Polonia și Banca Națională a Slovaciei”.

„Consolidarea competitivității piețelor de capital europene necesită un angajament ferm și coordonat, atât din partea instituțiilor europene, cât și a autorităților naționale și a actorilor de pe piață. Doar printr-un astfel de efort comun poate fi creat un cadru în care capitalul privat să sprijine în mod sustenabil creșterea economică, iar investitorii, indiferent de dimensiunea acestora, să aibă încredere într-un sistem solid, echitabil și transparent”, a declarat președintele ASF, Alexandru Petrescu, în cadrul forumului de la Bruxelles.

Inițiativa de coordonare bancară europeană de la Viena (European Bank Coordination Vienna Initiative – Full Forum) este un cadru pentru protejarea stabilității financiare a Europei emergente. Inițiativa oferă o platformă pentru sectorul privat și public care reunește Comisia Europeană, instituțiile relevante ale UE, instituțiile financiare internaționale cheie, precum și autoritățile din țările de origine și gazdă. Acoperirea sa geografică se extinde dincolo de UE și include țările CESEE cu o prezență substanțială a băncilor din UE.

Comisia Europeană a adoptat în luna martie strategia sa privind uniunea economiilor și investițiilor, o inițiativă-cheie menită să îmbunătățească modul în care sistemul financiar al UE direcționează economiile către investiții productive.

Realizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor este o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a statelor membre și a tuturor părților interesate cheie, care necesită eforturi concertate și o colaborare strânsă în cadrul a patru domenii de activitate:

Cetățeni și economii

Investiții și finanțare

Integrare și scalare

Supravegherea eficientă în cadrul pieței unice

Această strategie se aliniază efoturilor pentru a asigura o piață europeană de capital deschisă, funcțională și integrată, esențială pentru a promova piața unică, pentru a îmbunătăți sursele de finanțare pentru întreprinderile aflate în creștere, inclusiv pentru IMM-uri, și pentru a oferi cetățenilor UE posibilități atractive de a-și economisi banii.

Necesitățile enunțate mai sus se regăsesc în raportul elaborat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care arătă că Uniunea Europeană trebuie să-și ancoreze competitivitatea într-o piață unică nefragmentată, care să integreze telecomunicațiile, energia și finanțele, conform propunerilor revoluționare prezentate de un alt fost premier italian, și anume Enrico Letta, care a sugerat în raportul privind viitorul pieței unice o a cincea libertate, consacrată inovării.

Pentru a contribui la integrarea piețelor de capital, România și alte șapte state din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat în luna august un Memorandum de Înțelegere în acest sens.

Această inițiativă regională își propune să promoveze dezvoltarea comună a piețelor de capital naționale ale țărilor participante prin cooperare mai strânsă, alinierea reglementărilor și creșterea integrării pieței.

Scopul final este de a îmbunătăți lichiditatea și de a crea piețe de capital mai puternice, mai vizibile, eficiente și competitive în întreaga regiune.