Președintele ASF a discutat, la Paris, cu directorul pentru Afaceri Financiare al OCDE despre progresele României în alinierea reglementărilor financiare la standardele organizației

Corespondență din Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a declarat la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles că România nu poate, în acest moment, să reia procesul de aderare la zona euro, din cauza dezechilibrelor bugetare majore, însă a punctat că pe drumul consolidării economice ținta este aderarea la OCDE în vara anului viitor.

Întrebat dacă intenționează, pe durata mandatului său, să redeschidă dosarul aderării la moneda unică, șeful statului a explicat că principala condiție pentru acest pas rămâne stabilitatea bugetară.

„După cum știți, una din condiții, sau condiția esențială, este stabilitatea bugetară. Ori noi, în momentul acesta, nu putem să vorbim de asta cu deficitul la 8%, cum suntem. Deci mai întâi să ne preocupăm de deficit și imediat după asta”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a adăugat însă că România continuă să avanseze pe alte direcții de integrare economică internațională, menționând aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) drept o prioritate realistă pe termen apropiat.

„Pe același drum de consolidare economică, intenția noastră de a adera la OCDE avansează. Ținta ‘vara anului viitor’ este o țintă realistă la momentul acesta”, a afirmat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui au venit în contextul discuțiilor de la Bruxelles privind aprofundarea Uniunii piețelor de capital și întărirea Zonei Euro.

În prezent, 20 de state membre ale Uniunii Europene fac parte din zona euro, Bulgaria urmând să devină la 1 ianuarie 2026 al 21-lea stat care adoptă moneda unică europeană. Cea mai recentă țară care a aderat la moneda comună a fost Croația, în 2023.

Cel mai recent raport de convergență publicat de Comisia Europeană, în 2024, arată că România este statul care, la fel ca și în precedentele rapoarte din 2020 și 2022, nu îndeplinește niciun criteriu de adoptare a monedei comune. Față de rapoartele precedente, din 2020 și 2022, România nu mai este unicul stat membru UE care nu îndeplinește niciun criteriu de aderare la zona euro, ci este acompaniată în această galerie de Polonia și de Ungaria.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a readus în atenție, în luna august, subiectul aderării României la zona euro, explicând că țara noastră îndeplinea criteriile tehnice între 2013 și 2015, însă obiectivul a fost abandonat din motive politice. În opinia sa, reluarea discuției privind adoptarea monedei unice europene va fi posibilă abia după ce actuala corecție fiscală, estimată să dureze între cinci și șapte ani, va fi încheiată.

În ceea ce privește OCDE, România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.

Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 15 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică.

România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.