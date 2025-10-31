ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Președintele ASF a discutat, la Paris, cu directorul pentru Afaceri Financiare al OCDE despre progresele României în alinierea reglementărilor financiare la standardele organizației
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a participat joi, la sediul OCDE din Paris, la reuniunea Comitetului pentru Guvernanță Corporativă, un forum esențial pentru consolidarea standardelor internaționale și promovarea politicilor care sprijină eficiența economică, creșterea durabilă și stabilitatea financiară, prin implementarea celor mai bune practici în domeniu.
În cadrul întâlnirii, președintele ASF a discutat cu directorul Directoratului OCDE pentru Afaceri Financiare, Carmine Di Noia, despre progresele realizate de România în procesul de aliniere a reglementărilor din sectorul financiar la standardele OCDE.
De asemenea, Alexandru Petrescu a avut un dialog aplicat cu președintele Comitetului OCDE pentru Guvernanță Corporativă, Jean-Paul Servais, privind consolidarea practicilor de guvernanță corporativă și aprofundarea cooperării în acest domeniu.
Agenda reuniunii a vizat teme strategice pentru piețele de capital, printre care:
- Evoluții în guvernanța corporativă – analizarea concluziilor recente și a principalelor tendințe în guvernanța corporativă la nivel internațional, inclusiv în România, cu accent pe sustenabilitate și dezvoltarea piețelor dedicate companiilor în creștere.
- Furnizorii de servicii de piață de capital – discutarea modului în care furnizorii de servicii gestionează conflictele de interese și aplică metodologii de evaluare, evidențiind bune practici și provocări cheie ale industriei.
- Direcții viitoare de analiză și evaluare – explorarea priorităților pentru evaluări comparative menite să întărească transparența, integritatea și reziliența piețelor de capital.
- Inteligența artificială și guvernanța corporativă – abordarea modului în care tehnologiile AI pot fi integrate responsabil în cadrele de guvernanță corporativă, asigurând o supraveghere adecvată și eficiență operațională.
„Aceste demersuri contribuie decisiv la întărirea rezilienței și transparenței piețelor de capital, sprijinind o dezvoltare sustenabilă și încrederea investitorilor. Continuăm să ne implicăm activ pentru a avansa procesul de aliniere a cadrului de reglementare din România la standardele internaționale”, a declarat Alexandru Petrescu în intervenția sa din cadrul Comitetului de Guvernanță Corporativă.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Luca Niculescu: România primește cel de-al 16-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, confirmând alinierea Sistemului Statistic Național la standardele organizației
România a primit cel de-al 16-lea aviz formal în cadrul procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), de această dată din partea Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică, a anunțat vineri, pe Facebook, Luca Niculescu, coordonatorul procesului național de aderare.
„Săptămâna se încheie cu o veste excelentă! România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE — cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică. Asta înseamnă că Sistemul Statistic Național este considerat ca fiind aliniat la standardele organizației în domeniu”, a scris Niculescu.
El a subliniat că această etapă reprezintă „un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE”.
„Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor”, a explicat el.
Niculescu a amintit și diversitatea domeniilor acoperite de statisticile OCDE – „economie, educație, sănătate, mediu, energie, muncă, inovație, guvernanță – practic toate marile teme care ne definesc viața”.
Coordonatorul procesului de aderare a felicitat echipa Institutului Național de Statistică și pe președintele Tudorel Andrei pentru „munca lor consecventă și pentru parteneriatul solid cu OCDE”, mulțumind totodată colegilor din Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și altor instituții implicate.
„Mergem mai departe: 16 comitete încheiate, 9 rămase. Aș spune că suntem tot mai aproape”, a transmis Luca Niculescu, exprimând optimismul cu privire la finalizarea procesului de aderare.
Într-o declarație făcută la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a subliniat că aderarea la OCDE este o prioritate „pe drumul consolidării economice”, înaintând ca termen realist pentru definitivarea procesului „vara anului viitor”.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Nicușor Dan: După ce ne ocupăm de deficit, putem vorbi de aderarea la zona euro. Pentru consolidare economică, ținta este aderarea la OCDE în vara anul viitor
Corespondență din Bruxelles
Președintele Nicușor Dan a declarat la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles că România nu poate, în acest moment, să reia procesul de aderare la zona euro, din cauza dezechilibrelor bugetare majore, însă a punctat că pe drumul consolidării economice ținta este aderarea la OCDE în vara anului viitor.
Întrebat dacă intenționează, pe durata mandatului său, să redeschidă dosarul aderării la moneda unică, șeful statului a explicat că principala condiție pentru acest pas rămâne stabilitatea bugetară.
„După cum știți, una din condiții, sau condiția esențială, este stabilitatea bugetară. Ori noi, în momentul acesta, nu putem să vorbim de asta cu deficitul la 8%, cum suntem. Deci mai întâi să ne preocupăm de deficit și imediat după asta”, a spus Nicușor Dan.
Președintele a adăugat însă că România continuă să avanseze pe alte direcții de integrare economică internațională, menționând aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) drept o prioritate realistă pe termen apropiat.
„Pe același drum de consolidare economică, intenția noastră de a adera la OCDE avansează. Ținta ‘vara anului viitor’ este o țintă realistă la momentul acesta”, a afirmat Nicușor Dan.
Declarațiile președintelui au venit în contextul discuțiilor de la Bruxelles privind aprofundarea Uniunii piețelor de capital și întărirea Zonei Euro.
În prezent, 20 de state membre ale Uniunii Europene fac parte din zona euro, Bulgaria urmând să devină la 1 ianuarie 2026 al 21-lea stat care adoptă moneda unică europeană. Cea mai recentă țară care a aderat la moneda comună a fost Croația, în 2023.
Cel mai recent raport de convergență publicat de Comisia Europeană, în 2024, arată că România este statul care, la fel ca și în precedentele rapoarte din 2020 și 2022, nu îndeplinește niciun criteriu de adoptare a monedei comune. Față de rapoartele precedente, din 2020 și 2022, România nu mai este unicul stat membru UE care nu îndeplinește niciun criteriu de aderare la zona euro, ci este acompaniată în această galerie de Polonia și de Ungaria.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a readus în atenție, în luna august, subiectul aderării României la zona euro, explicând că țara noastră îndeplinea criteriile tehnice între 2013 și 2015, însă obiectivul a fost abandonat din motive politice. În opinia sa, reluarea discuției privind adoptarea monedei unice europene va fi posibilă abia după ce actuala corecție fiscală, estimată să dureze între cinci și șapte ani, va fi încheiată.
În ceea ce privește OCDE, România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022.
România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 15 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini: Este un pas important către aderarea României la OCDE în 2026
Președintele Nicușor Dan a promulgat joi legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, un act normativ care aliniază legislația națională la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Șeful statului a subliniat că această lege reprezintă „un pas important către atingerea unui obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, prevăzută pentru anul 2026.
Potrivit președintelui, apartenența la organizație va aduce beneficii directe economiei românești, prin creșterea investițiilor străine, reducerea costurilor de finanțare și consolidarea încrederii în mediul de afaceri.
“Aderarea României la OCDE în 2026 va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia românească”, a scris el, pe Facebook.
Printre principalele noutăți introduse de lege se numără:
– majorarea amenzilor aplicabile persoanelor fizice, valoarea unei zile-amendă fiind cuprinsă între 500 și 10.000 de lei, atunci când instanța dispune această sancțiune distinct de pedeapsa cu închisoarea;
– posibilitatea confiscării bunurilor sau a sumelor de bani obținute indirect din fapte de corupție;
– extinderea răspunderii penale și asupra situațiilor în care funcționarul public străin își folosește în mod necorespunzător funcția;
– obligativitatea ca dosarele privind coruperea funcționarilor publici străini să fie instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
Legea adoptată consolidează cadrul legislativ anticorupție al României și marchează o etapă importantă în procesul de conformare la standardele internaționale în materie de integritate și guvernanță.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.
România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale. Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 15 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Nicuşor Dan l-a numit pe Marius Lazurca consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua și în funcția de consilier pentru politică externă
Ministrul chinez al apărării i-a cerut secretarului american Pete Hegseth ca SUA să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului”
SUA și India au semnat un acord-cadru pe zece ani în domeniul apărării, menit să contribuie la „stabilitatea și descurajarea în regiune”
Președintele ASF a discutat, la Paris, cu directorul pentru Afaceri Financiare al OCDE despre progresele României în alinierea reglementărilor financiare la standardele organizației
„Securitatea colectivă a NATO”, elementul comun dintre Friedrich Merz și Recep Tayyip Erdogan. Cancelarul german: „Revizionismul militant al Rusiei pune în pericol securitatea euro-atlantică”
JD Vance: Testarea arsenalului nuclear este importantă pentru securitatea națională a SUA. Trebuie să fim mereu la curent cu starea lui
Polonia, Ungaria și Slovacia sfidează Bruxelles-ul odată cu intrarea în vigoare a noului acord comercial cu Ucraina. CE ia în calcul inițierea unor proceduri de infringement
Viktor Orban speră că Donald Trump va excepta Ungaria de la aplicarea sancțiunilor impuse de SUA companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft
Concordia are un nou director executiv: Paul Aparaschivei preia conducerea confederației patronale care reprezintă o treime din PIB-ul României
România, conectată la rețeaua globală a donatorilor de celule stem. Ministrul Sănătății anunță aprobarea interconectării Registrului Național cu rețelele internaționale similare
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
