Președintele ASF: Lansarea Bursei de Valori a R. Moldova reprezintă o etapă decisivă pentru consolidarea arhitecturii financiare și accelerarea integrării europene

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a participat luni, la Chișinău, la Moldova Business Week – Capital Market Forum 2025, cu ocazia lansării oficiale a Bursei Naționale de Valori, un moment istoric pentru piața financiară a Republicii Moldova.

Alături de Anca Dragu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, de Dumitru Budianschi, președintele Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova, precum și de numeroși parteneri internaționali, presedintele ASF a analizat perspectivele de dezvoltare economică și financiară ale țării.

„Lansarea Bursei Naționale de Valori reprezintă o etapă decisivă pentru consolidarea arhitecturii financiare, creșterea încrederii investitorilor și accelerarea integrării europene. Semnarea memorandumului de colaborare dintre Bursa de Valori București și noua bursă confirmă angajamentul comun: o piață, două burse. Succesul acestui proiect este rezultatul perseverenței, viziunii și colaborării autentice. Rolul ASF, ca autoritate de reglementare, se regăsește în fundamentele solide ale acestei colaborări deschise”, a declarat Alexandru Petrescu.

Autoritatea de Supraveghere Financiară își reafirmă angajamentul ferm de a sprijini acest parcurs, prin expertiză, parteneriat și convingerea că piețele de capital reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de modernizare economică și socială.

Astăzi, Republica Moldova nu își deschide doar o nouă bursă, ci își deschide viitorul, unul european, transparent și prosper, a transmis Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova.

Noua bursă va funcționa pe un model partajat, beneficiind de expertiza, transparența și încrederea Bursei de Valori București.

Guvernul Republicii Moldova va deveni acționar prin Agenția Proprietății Publice, alături de trei bănci locale (MAIB, OTP și Moldincombank), dar și de compania de asigurări Vienna Insurance Group.