Președintele ASF subliniază importanța educației financiare în contextul revoluției tehnologice: Fără stabilitate financiară, înțeleasă ca un bun public, niciun progres tehnologic nu va avea valoare reală
Viitorul va aduce și mai multă viteză, complexitate și interconectare, dar fără stabilitate financiară, înțeleasă ca un bun public, niciun progres tehnologic nu va avea valoare reală, a subliniat președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, în cadrul mesei rotunde inaugurale a OCDE privind piețele financiare.
Evenimentul se desfășoară la Paris, unde Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică organizează în perioada 8-12 septembrie Săptămâna Financiară.
„Trăim într-o epocă în care fintech nu mai este un exercițiu imaginativ, ci o forță centrală care remodelează modul în care înțelegem banii și stabilitatea. În doar două decenii, tranzacțiile care odinioară necesitau deplasări, semnături și aprobări multiple au fost reduse la un gest reflexiv pe ecranul unui telefon. Pentru generațiile mai tinere, viteza și simplitatea nu mai sunt avantaje, ci starea naturală a lucrurilor”, a evidențiat Petrescu.
Cu toate acestea, constată președintele ASF, „această revoluție tehnologică aduce cu sine o tensiune profundă: între promisiunea democratizării și riscul unei noi forme de inegalitate”.
„Cei cu educație financiară pot profita de oportunități, în timp ce alții rămân vulnerabili. Algoritmii nu sunt neutri – ei reproduc date incomplete sau părtinitoare – iar un impuls colectiv născut dintr-un zvon poate declanșa schimbări bruște de capital. Stabilitatea de astăzi depinde nu numai de instituții, ci și de psihologia mulțimilor”, a mai spus Alexandru Petrescu.
Acesta este domeniul unde reglementarea joacă un rol crucial, a arătat oficialul român.
„Nu poate fi un zid care blochează inovarea, nici o ușă deschisă către pericol. Trebuie să găsească un echilibru delicat: reguli suficient de stricte pentru a proteja, dar suficient de flexibile pentru a permite creativității să înflorească. Istoria ne amintește – 1929, 1997, 2008 – că crizele nu au apărut din lipsa inovării, ci din excesele sale nereglementate. Fintech, cu viteza și amploarea sa, riscă să accelereze aceleași greșeli dacă supravegherea rămâne pasivă”, semnalează președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară.
Alexandru Petrescu a reliefat importanța educației financiare, fără de care „regulile apar ca obstacole arbitrare”.
„Fără reguli, educația rămâne un discurs fără putere. Împreună, ele se întăresc reciproc, conferind coerență unui ecosistem care altfel ar fi fragmentat”, a mai spus Petrescu.
Mai mult, „provocarea este amplificată de natura globală a fintech-ului: platforme care conectează utilizatori de pe toate continentele în timp real”, a continuat acesta.
„Stabilitatea nu mai poate fi garantată doar la nivel național – este nevoie de cooperare transfrontalieră și de standarde armonizate. Pentru cetățean, însă, stabilitatea nu se măsoară în grafice macroeconomice. Este certitudinea că economiile nu vor dispărea peste noapte, că un împrumut digital beneficiază de aceleași protecții ca unul tradițional, că o aplicație de investiții nu este o capcană ascunsă. În acest sens, fintech oferă și o oportunitate: aceea de a reconstrui încrederea între oameni și instituții”, a completat președintele ASF.
În viziunea sa, „reglementarea nu este doar un exercițiu tehnic, ci o expresie a solidarității sociale: datoria de a avea grijă de cei mai vulnerabili”.
„Rolul nostru, în calitate de autoritate de supraveghere, este acela de a fi un pilon al securității. Nu concurăm cu piețele în materie de creativitate – noi oferim cadrul în care creativitatea nu devine un pericol”, a conchis Alexandru Petrescu.
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning împreună cu Fundația Hanns Seidel România și Banca Transilvania organizează conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”, care va avea loc pe 22 septembrie 2025, în București, la Hotel Marshal Garden, Sala Safir.
Dezbaterea, desfășurată înaintea alegerilor, vizează înțelegerea alternativelor aflate la dispoziția Republicii Moldova și a președintei Maia Sandu pentru continuarea parcursului european după scrutin.
Alegerile generale din 28 septembrie sunt cruciale pentru drumul european al Republicii Moldova. Cu un președinte pro-european și reforme curajoase începute, este importantă continuarea acestui drum și realizarea reformelor pentru a valorifica contextul actual al deschiderii negocierilor și perspectiva tandemului cu Ucraina în realizarea pașilor importanți în direcția derulării rapide a acestor negocieri, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
Elementele de bază vizează formarea unei majorități, existența unui guvern pro-european solid, eliminarea blocajelor și eventualelor sabotaje și derularea pașilor înainte cu menținerea sprijinului regiunilor speciale – autonomia găgăuză controlată încă de pro-rusul Ilan Șor și a regiunii separatiste nistrene, cu eventuala reintegrare graduală în spațiul juridic, fiscal și instituțional al Chișinăului, pe baza atractivității și gravitației în jurul perspectivei accesului la piața comună europeană, liberei circulații și a avantajelor punctuale și pe terțe domenii venite de la aderarea în Uniunea Europeană, informează sursa citată.
Vă invităm să consultați agenda conferinței:
12:30 – 13:00 – Welcome Coffee
13:00 – 13:15 – Remarci introductive
IULIAN CHIFU | Președinte, Centrul pentru Prevenirea Conflictelor & Early Warning
13:15 – 14:15 – Prezentări
Moderator: NARCIZ BĂLĂȘOIU | Director, Centrul pentru Prevenirea Conflictelor & Early WarningVICTOR
PARLICOV | fost Ministru al Energiei, Republica Moldova
ION MANOLE | Director Executiv, Asociația Promo-LEX
RADU MAGDIN | Consultant, Smartlink
EUGEN MAVRIȘ (GENERAL-MAIOR) RECTOR | Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
IULIAN CHIFU | Președinte, Centrul pentru Prevenirea Conflictelor & Early Warning
14:15 – 15:00 – Dezbatere
Moderator: NARCIZ BĂLĂȘOIU | Director, Centrul pentru Prevenirea Conflictelor & Early Warning
15:00 – 16:00 – Încheierea conferinței
ICI București subliniază importanța colaborării trans-sectoriale în fața amenințărilor cibernetice: „Doar prin colaborare putem răspunde eficient provocărilor actuale și viitoare”
ICI București organizează astăzi, 11 septembrie 2025, workshopul „Harmonising Cybersecurity: Bridging Civilian and Defence Paradigms”, desfășuratat în cadrul proiectului european ECYBRIDGE. Evenimentul are loc în format hibrid, reunind experți din mediul civil și militar, reprezentanți ai industriei și cercetători.
Deschiderea oficială a workshop-ului a fost realizată de către Adrian-Victor Vevera, Directorul General al ICI București, care a subliniat importanța colaborării trans-sectoriale în fața amenințărilor cibernetice tot mai complexe.
„Astăzi, securitatea cibernetică nu mai poate fi privită doar ca o problemă tehnică, ci ca un element strategic esențial pentru siguranța societății. Prin acest workshop, ne propunem să aducem la aceeași masă mediul civil și cel de apărare, pentru a construi împreună un cadru solid de reziliență digitală. Doar prin colaborare putem răspunde eficient provocărilor actuale și viitoare”, a declarat acesta.
Agenda evenimentului include paneluri de discuții, prezentări de proiecte și tehnologii inovatoare, studii de caz relevante din conflictul din Ucraina, precum și sesiuni interactive de training.
Scopul principal este consolidarea cooperării dintre sectoarele civil și militar, prin schimb de cunoștințe, exerciții practice și definirea unor direcții comune de acțiune.
Prin organizarea acestui workshop, ICI București își reafirmă rolul de partener european în cercetarea și dezvoltarea în domeniul securității cibernetice, contribuind la construirea unei Europe digitale sigure și reziliente.
Bogdan Ivan a discutat cu FMI despre performanța companiilor de stat din energie și impactul unor măsuri din domeniu asupra competitivității economice
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o întâlnire, miercuri, cu delegația Fondului Monetar Internațional, condusă de Joong Shik Kang, în cadrul căreia au fost analizate politicile din domeniul energiei și impactul lor asupra economiei României.
„Am avut o discuție consistentă cu delegația FMI, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei și impactul lor asupra economiei României”, a declarat ministrul.
Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat eliminarea plafonării prețurilor la energie.
„Am analizat efectele eliminării plafonării prețurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate prețuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influențează competitivitatea economiei, dar și despre modul în care, pe o piață complet liberalizată, operatorii încep să scadă prețurile pentru a atrage clienți”, a explicat Ivan.
Potrivit ministrului, în prezent există „trei oferte comerciale în piață cu un preț mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat prețul până la 1 iulie”. El a subliniat că „cel mai bun mecanism de reglare rămâne o piață funcțională și eficientă”, adăugând că integrarea României în Piața Unică de Energie a Uniunii Europene și creșterea gradului de interconectare cu statele vecine sunt esențiale pentru stabilitate și scăderea prețurilor.
Ivan a punctat și rolul companiilor de stat din domeniul energiei: „Cele mai importante sunt listate la bursă și demonstrează constant rezultate foarte bune – un semn clar că transparența și guvernanța corectă aduc valoare economiei și siguranță pentru români.”
În încheiere, ministrul a precizat că România își menține angajamentul pentru colaborarea cu instituțiile financiare internaționale: „Continuăm să lucrăm împreună, cu partenerii noștri internaționali și cu toți actorii din piață, pentru o piață de energie stabilă, competitivă și benefică pentru fiecare român.”
