Președintele ASF subliniază importanța educației financiare în contextul revoluției tehnologice: Fără stabilitate financiară, înțeleasă ca un bun public, niciun progres tehnologic nu va avea valoare reală

Viitorul va aduce și mai multă viteză, complexitate și interconectare, dar fără stabilitate financiară, înțeleasă ca un bun public, niciun progres tehnologic nu va avea valoare reală, a subliniat președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, în cadrul mesei rotunde inaugurale a OCDE privind piețele financiare.

Evenimentul se desfășoară la Paris, unde Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică organizează în perioada 8-12 septembrie Săptămâna Financiară.

„Trăim într-o epocă în care fintech nu mai este un exercițiu imaginativ, ci o forță centrală care remodelează modul în care înțelegem banii și stabilitatea. În doar două decenii, tranzacțiile care odinioară necesitau deplasări, semnături și aprobări multiple au fost reduse la un gest reflexiv pe ecranul unui telefon. Pentru generațiile mai tinere, viteza și simplitatea nu mai sunt avantaje, ci starea naturală a lucrurilor”, a evidențiat Petrescu.

Cu toate acestea, constată președintele ASF, „această revoluție tehnologică aduce cu sine o tensiune profundă: între promisiunea democratizării și riscul unei noi forme de inegalitate”.

„Cei cu educație financiară pot profita de oportunități, în timp ce alții rămân vulnerabili. Algoritmii nu sunt neutri – ei reproduc date incomplete sau părtinitoare – iar un impuls colectiv născut dintr-un zvon poate declanșa schimbări bruște de capital. Stabilitatea de astăzi depinde nu numai de instituții, ci și de psihologia mulțimilor”, a mai spus Alexandru Petrescu.

Acesta este domeniul unde reglementarea joacă un rol crucial, a arătat oficialul român.

„Nu poate fi un zid care blochează inovarea, nici o ușă deschisă către pericol. Trebuie să găsească un echilibru delicat: reguli suficient de stricte pentru a proteja, dar suficient de flexibile pentru a permite creativității să înflorească. Istoria ne amintește – 1929, 1997, 2008 – că crizele nu au apărut din lipsa inovării, ci din excesele sale nereglementate. Fintech, cu viteza și amploarea sa, riscă să accelereze aceleași greșeli dacă supravegherea rămâne pasivă”, semnalează președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară.

Alexandru Petrescu a reliefat importanța educației financiare, fără de care „regulile apar ca obstacole arbitrare”.

„Fără reguli, educația rămâne un discurs fără putere. Împreună, ele se întăresc reciproc, conferind coerență unui ecosistem care altfel ar fi fragmentat”, a mai spus Petrescu.

Mai mult, „provocarea este amplificată de natura globală a fintech-ului: platforme care conectează utilizatori de pe toate continentele în timp real”, a continuat acesta.

„Stabilitatea nu mai poate fi garantată doar la nivel național – este nevoie de cooperare transfrontalieră și de standarde armonizate. Pentru cetățean, însă, stabilitatea nu se măsoară în grafice macroeconomice. Este certitudinea că economiile nu vor dispărea peste noapte, că un împrumut digital beneficiază de aceleași protecții ca unul tradițional, că o aplicație de investiții nu este o capcană ascunsă. În acest sens, fintech oferă și o oportunitate: aceea de a reconstrui încrederea între oameni și instituții”, a completat președintele ASF.

În viziunea sa, „reglementarea nu este doar un exercițiu tehnic, ci o expresie a solidarității sociale: datoria de a avea grijă de cei mai vulnerabili”.

„Rolul nostru, în calitate de autoritate de supraveghere, este acela de a fi un pilon al securității. Nu concurăm cu piețele în materie de creativitate – noi oferim cadrul în care creativitatea nu devine un pericol”, a conchis Alexandru Petrescu.