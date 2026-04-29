Președintele Camerei Deputaților a avut „discuții constructive despre cooperarea bilaterală” cu președinta Adunării Naționale a Franței: Ne dorim realizarea de proiecte comune



Parteneriatul Strategic dintre România și Franța „este puternic și constituie un pilon fundamental al relațiilor” bilaterale, a evidențiat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, în cadrul unor „discuții constructive” pe care le-a avut cu președinta Adunării Naționale a Franței, Yaël Braun-Pivet.

„Ne dorim realizarea de proiecte comune atât în sectorul energetic, cât și în cel al transporturilor. Un aspect important în această colaborare este dezvoltarea infrastructurii la Marea Neagră”, a transmis Grindeanu.

România este interesată, a mai spus președintele Camerei Deputaților, de „protejarea intereselor agricultorilor români și europeni, în contextul Acordului Mercosur.”

„Suntem conștienți atât noi, cât și partea franceză că o agricultură puternică crește relevanța Uniunii Europene inclusiv în actuala situație internațională dificilă”, a continuat Sorin Grindeanu.

În cadrul discuțiilor, președintele Camerei Deputaților a apreciat „parteneriatul solid franco-român în domeniul apărării.”

„Consider că participarea Franței ca națiune-cadru a Grupului de Luptă al NATO de la Cincu, dar și exercițiile militare majore desfășurate în România contribuie la consolidarea securității regionale”, a apreciat Sorin Grindeanu.

Acesta i-a mulțumit „președintei Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet, precum și parlamentarilor francezi, pentru sprijinul constant pe care Franța l-a oferit României pe parcursul întregului proces de aderare la OCDE, o prioritate strategică a țării noastre.”

În încheierea întrevederii, cei doi oficiali au discutat „inclusiv despre actuala situație politică din România.”

„În calitate de președinte al celui mai mare partid din Parlament îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană”, a dat asigurări Sorin Grindeanu.

Totodată, acesta le-a mulțumit deputaților care fac parte din delegație pentru „contribuția consistentă la discuțiile de astăzi, în cadrul cărora s-a deschis calea unor noi colaborări parlamentare.”