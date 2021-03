Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, întâlnire cu ambasadorul Olandei în România: Am reiterat voința coaliției de guvernare de a duce la îndeplinire proiecte majore prin PNRR

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut marți prima întâlnire cu noul său omolog american, Antony Blinken, pe care l-a invitat să efectueze anul acesta o vizită în România pentru a marca zece ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru secolul al XXI-lea dintre România și SUA.

Șefii diplomațiilor română și americană au discutat în marja reuniunii miniștrilor de externe din țările NATO, care are loc marți și miercuri la Bruxelles, prima astfel de întrunire în persoană din noiembrie 2019 și întâia pentru noul secretar de stat al SUA.

“O plăcere să mă întâlnesc și să discut cu secretarul de stat Antony Blinken despre aspecte bilaterale și alte subiecte de interes comun. L-am invitat pe secretarul Blinken să efectueze o vizită în România în acest an pentru a marca zece ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru secolul al XXI-lea dintre România și SUA și a acordului pentru apărare balistică“, a scris Aurescu, pe contul său de Twitter.

Ministrul de externe a descris discuția drept “o excelentă ocazie pentru a consolida mai departe Parteneriatul Strategic vibrant” dintre România și SUA.

Bogdan Aurescu și Antony Blinken au discutat și despre pregătirea Summitului Democrațiilor pe care SUA intenționează să-l organizeze.

“În calitate de președinție a Comunității Democrațiilor, România este pregătită să sprijine acest summit și promovarea democrației”, l-a asigurat Aurescu pe Blinken.

