Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu: Democrația, drepturile omului sau statul de drept, pilonii pe care România și SUA și-au clădit parteneriatul strategic

Președintele Klaus Iohannis a transmis sâmbătă un mesaj de felicitare către Statele Unite ale Americii cu ocazia împlinirii a 244 de ani de la semnarea Declarației de Independență, considerat actul fondator al națiunii americane.

“Cele mai calde felicitări prietenilor și partenerilor noștri americani pentru cea de-a 244-a aniversare a Zilei Independenței. La mulți ani de 4 iulie!“, a scris Iohannis, pe Twitter.

Warmest congratulations to our American friends and partners on their 244th anniversary of the #IndependenceDay. Happy 4th of July! 🇺🇸🇷🇴 pic.twitter.com/AzbGb11L1P

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 4, 2020