Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mesaj la 34 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova: Susțin începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reafirmat „sprijinul ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, cu ocazia celebrării a 34 de ani de la proclamarea independenței acestei țări.

Acesta a remarcat într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook că „alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE”.

„Astăzi marcăm 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, într-un context internațional marcat de schimbări profunde în arhitectura de securitate globală. Alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE. De aceea, este esențial să reafirmăm sprijinul nostru ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe lângă importanța istorică, intrarea Republicii Moldova în marea familie europeană reprezintă un pas esențial pentru întărirea stabilității pe Flancul Estic”, a evidențiat Grindeanu.

El a arătat că experiența României poate fi „valorificată în procesul de aderare” a Republicii Moldova, reiterând sprijinul țării noastre pentru „începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE”.

„În acest context, continuarea proiectelor de infrastructură mare din Moldova reprezintă un argument în plus pentru capacitatea de a consolida legăturile directe dintre cele două state, dar și dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. România trebuie să valorifice inclusiv aceste eforturi care vor permite întărirea prezenței economice în Republica Moldova”, consideră președintele Camerei Deputaților.

Așadar, „o abordare fermă, pragmatică și bazată pe cunoașterea în profunzime a realităților din această zonă reprezintă cel mai eficient mod prin care putem contribui la ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova”, a mai subliniat Sorin Grindeanu.

Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment care marchează 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică.