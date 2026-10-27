Președintele Camerei Deputaților: Toleranță zero pentru actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României. Astfel de acte nu pot rămâne nesancționate

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a condamnat „actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României”, în contextul incidentului de la fabrica de armament din Brașov.

„Toleranță zero pentru actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României! Nu vom accepta nicio încălcăre a suveranității și securității statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancționate. Incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre – prin recentele atacuri cu drone”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit președintelui Camerei Deputaților, „aceste incidente nu pot fi considerate accidentale”, ci ele „demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO.”

„De aceea, securitatea națională trebuie întărită, iar rolul instituțiilor de forță este esențial în această perioadă cu provocări multiple, mai ales în ceea ce privește prevenția. Protejarea românilor și a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu”, a conchis Sorin Grindeanu.

Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM, anunță un comunicat al instituției.

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Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.

Potrivit SRI, În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene. Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România.