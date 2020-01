Președintele CCIR Mihai Daraban, gazda Galei Anuale a Corpului Diplomatic: Depunem eforturi constante pentru susținerea extinderii antreprenorilor români pe piețele internaționale într-un mod mai competitiv

România a reacționat miercuri la planul de pace în Orientul Mijlociu, lansat de președintele american Donald Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, informează Digi24.

Astfel, prin vocea ministrului de externe Bogdan Aurescu, ”România a luat notă de planul american și îl analizează”.

Țara noastră susţine ”soluţia cu două state pentru a asigura pacea şi securitatea durabile” și ”va lua parte la dialogul din interiorul Uniunii Europene şi să promoveze eforturile diplomatice cu toate părțile relevante”.

RO took note of US #MEPP Plan & is analysing it.We’ll continue to support a 2-state solution to ensure durable peace&security.Any such Plan stimulating resolution of conflict is welcome.We’ll actively take part in dialogue within EU & promote dipl efforts w/all relevant parties

