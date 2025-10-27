Președintele Cehiei îl însărcinează pe Andrej Babiš să negocieze formarea guvernului amintindu-i că noul executiv nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului democratic”

Președintele Cehiei, Petr Pavel, l-a însărcinat pe miliardarul populist Andrej Babiš să conducă negocierile privind formarea noului guvern după recentele alegeri parlamentare, informează The Guardian.

În comentariile sale incisive, Pavel a întrebat în mod special despre pozițiile noii guvernări în materie de politică externă și de securitate și a accentuat că noua administrație nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului nostru democratic”, a declarat biroul său.

Babiš ar fi promis, de asemenea, să „rezolve conflictele de interese” înainte de posibila sa numire în funcția de prim-ministru al Cehiei, se arată în comunicat.

Rezultatele finale ale alegerilor desfășurate la începutul acestei luni au arătat că partidul ANO al lui Babiš a obținut 34,5% din voturi. Coaliția de centru-dreapta Spolu a prim-ministrului demisionar, Petr Fiala, s-a clasat pe locul al doilea, cu 23,4%.

De la alegeri, ANO a purtat discuții cu partidul de dreapta, eurosceptic Vocea Automobilistilor și cu partidul de extremă dreapta, anti-UE și anti-NATO SPD, care împreună ar deține 108 din cele 200 de locuri din camera inferioară a parlamentului, a relatat Reuters.

La începutul acestei luni președintele ceh Petr Pavel trasa o serie de condiții pentru noul guvern, printre acestea fiind o poziție fermă pro-UE și pro-NATO, precum și respectarea statului de drept și a democrației.

„Există anumite priorități pe care voi continua să le subliniez. Principala dintre ele este orientarea pro-occidentală a țării noastre, adică rămânerea în UE și NATO”, a declarat Pavel.

„Alte priorități ale mele includ păstrarea tuturor instituțiilor unui stat democratic, fie că este vorba de rolul mass-mediei publice, al universităților publice, al serviciilor de securitate și al independenței acestora, sau de independența sistemului judiciar și a parchetului. Acestea sunt cu siguranță parametrii pe care îi voi monitoriza în toate discuțiile mele care vor duce la formarea unui nou guvern”, a spus Pavel.

Odată ce se formează un guvern cu o majoritate de cel puțin 101 de locuri, președintele numește prim-ministrul și miniștrii, dar guvernul trebuie să câștige în continuare un vot de încredere din partea parlamentului.