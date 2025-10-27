U.E.
Președintele Cehiei îl însărcinează pe Andrej Babiš să negocieze formarea guvernului amintindu-i că noul executiv nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului democratic”
Președintele Cehiei, Petr Pavel, l-a însărcinat pe miliardarul populist Andrej Babiš să conducă negocierile privind formarea noului guvern după recentele alegeri parlamentare, informează The Guardian.
În comentariile sale incisive, Pavel a întrebat în mod special despre pozițiile noii guvernări în materie de politică externă și de securitate și a accentuat că noua administrație nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului nostru democratic”, a declarat biroul său.
Babiš ar fi promis, de asemenea, să „rezolve conflictele de interese” înainte de posibila sa numire în funcția de prim-ministru al Cehiei, se arată în comunicat.
Rezultatele finale ale alegerilor desfășurate la începutul acestei luni au arătat că partidul ANO al lui Babiš a obținut 34,5% din voturi. Coaliția de centru-dreapta Spolu a prim-ministrului demisionar, Petr Fiala, s-a clasat pe locul al doilea, cu 23,4%.
De la alegeri, ANO a purtat discuții cu partidul de dreapta, eurosceptic Vocea Automobilistilor și cu partidul de extremă dreapta, anti-UE și anti-NATO SPD, care împreună ar deține 108 din cele 200 de locuri din camera inferioară a parlamentului, a relatat Reuters.
La începutul acestei luni președintele ceh Petr Pavel trasa o serie de condiții pentru noul guvern, printre acestea fiind o poziție fermă pro-UE și pro-NATO, precum și respectarea statului de drept și a democrației.
„Există anumite priorități pe care voi continua să le subliniez. Principala dintre ele este orientarea pro-occidentală a țării noastre, adică rămânerea în UE și NATO”, a declarat Pavel.
„Alte priorități ale mele includ păstrarea tuturor instituțiilor unui stat democratic, fie că este vorba de rolul mass-mediei publice, al universităților publice, al serviciilor de securitate și al independenței acestora, sau de independența sistemului judiciar și a parchetului. Acestea sunt cu siguranță parametrii pe care îi voi monitoriza în toate discuțiile mele care vor duce la formarea unui nou guvern”, a spus Pavel.
Odată ce se formează un guvern cu o majoritate de cel puțin 101 de locuri, președintele numește prim-ministrul și miniștrii, dar guvernul trebuie să câștige în continuare un vot de încredere din partea parlamentului.
UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism
Comisia Europeană a pus la dispoziție o sumă totală de 13,8 milioane de euro pentru colaborarea transfrontalieră în domeniul jurnalismului și pluralismul mass-mediei prin intermediul celei de a șasea cereri anuale de propuneri, în cadrul programului Europa creativă.
Potrivit comunicatului oficial, o parte din finanțare vine prin intermediul unei cereri de propuneri pentru a finanța colaborările în domeniul jurnalismului și pentru a sprijini parteneriatele transfrontaliere în domeniul mass-mediei de știri. Scopul său este de a stimula reziliența sectorului european al mass-mediei de știri, deoarece se confruntă cu provocări multiple, inclusiv cu sustenabilitatea financiară a jurnalismului profesionist.
Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.
A doua dimensiune a cererii de propuneri sprijină pluralismul mass-mediei și este deschisă organizațiilor care pot acționa ca intermediari pentru a institui și a distribui finanțare mass-mediei locale și regionale, mass-mediei comunitare, jurnalismului de investigație sau mass-mediei specializate în știri de interes public.
Bugetul disponibil pentru această cerere de propuneri este de 6,9 milioane de euro, cu un maxim de 2,5 milioane de euro pe proiect cu o durată de doi ani.
Având în vedere că cititorii trec la surse de știri online, mass-media tradițională se luptă, punând în pericol multe organizații mass-media mai mici și independente.
Prin urmare, este nevoie de sprijin pentru ca aceștia să își îmbunătățească poziția, să își adapteze metodele, să continue să ofere cetățenilor o sursă directă de raportare inițială, să contribuie la menținerea responsabilității factorilor de decizie și, în cele din urmă, să contribuie la un sector al mass-mediei mai divers și mai independent.
Ambele cereri de propuneri rămân deschise până la 4 februarie 2026.
Consolidarea rezilienței societății, sprijinirea educației în domeniul mass-mediei și a jurnalismului independent fac parte din efortul mai amplu al Comisiei de a-i capacita pe europeni să ia decizii în cunoștință de cauză și să participe activ la procesele democratice. Aceasta va fi, de asemenea, o parte centrală a viitorului Scut european pentru democrație, astfel cum a anunțat președinta Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii din 2025.
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România este un partener-cheie și un lider regional în eforturile Uniunii Europene de a consolida interconectivitatea energetică și de a reduce prețurile la energie, a declarat comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe comune cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, desfășurate luni la București.
„Domnule ministru, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru ospitalitate și pentru organizarea acestei întâlniri, pentru leadership-ul de care ați dat dovadă în cadrul eforturilor comune pe care noi le întreprindem pentru a răspunde împreună provocărilor cu care ne confruntăm cu toții”, a declarat Jørgensen, subliniind că România joacă „un rol activ” în cadrul strategiei energetice europene.
Comisarul european a subliniat importanța cooperării între statele din Europa Centrală și de Sud-Est, precizând că o mai bună conectare a sistemelor energetice va duce la reducerea prețurilor și la creșterea independenței energetice a Uniunii Europene.
„Este o colaborare foarte importantă, o strategie vitală pentru toate țările implicate ca, în viitor, să fim mai conectați, să colaborăm și mai bine peste granițe, pentru că acest lucru va însemna scăderea prețurilor la energie și, în același timp, o mai mare independență față de sursele energetice din afara Uniunii Europene”, a explicat oficialul european.
Citiți și România își asumă „rolul de integrator și lider regional" pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Dan Jørgensen a anunțat că Executivul european va prezenta până la finalul anului un plan concret de acțiune pentru extinderea interconexiunilor și reducerea costurilor pentru consumatori.
„Voi prezenta mai târziu în acest an un plan de acțiune amplu, în care vom propune măsuri noi pentru a face posibilă o conectivitate mai bună și o scădere reală a prețurilor”, a precizat comisarul.
Oficialul european a reamintit că agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a accelerat nevoia Uniunii Europene de a-și consolida securitatea energetică și de a elimina dependența de gazul rusesc.
„Trăim vremuri fragile și turbulente. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei ne preocupă pe toți. Suntem extrem de hotărâți să ne arătăm solidaritatea, atât prin cuvinte, cât și prin acțiuni, cu Ucraina”, a spus Jørgensen.
Comisarul a subliniat că Uniunea Europeană va continua să blocheze importurile de gaze rusești, pentru a preveni orice formă de șantaj energetic.
„Nu vom mai permite ca Putin să transforme energia într-o armă împotriva noastră. Nu vom mai permite ca el să șantajeze statele membre ale Uniunii Europene. Iar noi suntem alături de Ucraina.”
În încheiere, Jørgensen a subliniat că scopul final al acestor eforturi comune este ca cetățenii din toate statele europene, inclusiv din România, să resimtă concret efectele acestei cooperări prin prețuri mai mici și stabilitate energetică.
„Pentru ca oamenii din România, Germania, Danemarca și din întreaga Europă să simtă că acest sistem funcționează, că prețurile chiar scad, trebuie să fim mai bine conectați”, a încheiat oficialul Comisiei Europene.
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, efectuează o vizită în România pe 27 octombrie, pentru a co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze.
Retailerii europeni solicită o aplicare mai strictă a normelor UE și naționale împotriva concurenței neloiale din țările terțe
EuroCommerce, organizația care reprezintă vocea comercianților cu amănuntul și angro din Europa, a prezentat astăzi un set de recomandări juridice menite să consolideze aplicarea legislației europene pentru a asigura concurență loială pe piața unică.
Potrivit unui comunicat, inițiativa vine pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de numărul tot mai mare de colete individuale care intră în Uniunea Europeană, de impactul semnificativ al comercianților și platformelor din țări terțe care nu respectă normele asupra siguranței consumatorilor și asupra competitivității sectorului european de retail.
„Astăzi, EuroCommerce a lansat recomandările sale juridice pentru a susține condiții de concurență echitabile în retailul european. Este o lectură esențială pentru factorii de decizie din UE, întrucât sectorul nostru suferă enorm din cauza concurenței neloiale venite din partea comercianților și platformelor din țări terțe. Această situație pune în pericol și siguranța consumatorilor, subminând în același timp competitivitatea retailerilor europeni”, a declarat Christel Delberghe, directorul general al EuroCommerce.
Recomandările se bazează pe campania #Compliance4All, lansată de EuroCommerce în octombrie 2024, care pledează pentru o aplicare mai strictă a normelor existente și o coordonare mai eficientă între autoritățile competente la nivel european și național, dar și între diferitele domenii de aplicare — precum legislația privind produsele, protecția consumatorilor, mediul, domeniul digital, protecția datelor, fiscalitatea și taxele vamale.
Documentul publicat recent include propuneri legislative concrete pentru a contribui la o aplicare eficientă a normelor UE în rândul tuturor actorilor de pe piață, indiferent de locul în care sunt stabiliți.ă
EuroCommerce subliniază, de asemenea, necesitatea consolidării aplicării regulilor privind protecția consumatorilor în contextul viitoarei revizuiri a Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor (CPC).
Împreună cu BEUC și BusinessEurope, organizația a cerut o revizuire rapidă a acestui cadru legislativ. Deși procesul de revizuire nu a fost inclus în Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2026, EuroCommerce se așteaptă ca Executivul european să demareze evaluarea în conformitate cu așteptările mediului de afaceri și ale consumatorilor.
„Factorii de decizie europeni trebuie să se întrebe cum își doresc să arate sectorul de retail european în 2030. Fără acțiuni hotărâte, majoritatea consumatorilor europeni își vor achiziționa produsele online de la operatori care acordă puțină atenție siguranței sau sustenabilității. Concurența neloială amenință, de asemenea, comerțul tradițional și vitalitatea orașelor noastre. Facem apel la decidenții europeni să ia în considerare recomandările noastre și să acționeze acum”, a adăugat Christel Delberghe.
Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate, a atras atenția Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO). Organizația a semnalat pericolul reprezentat de volumul tot mai mare de produse neconforme introduse pe Piața Unică de către vânzători din state terțe, în special din Asia, care nu respectă legislația privind protecția consumatorilor sau comit evaziune fiscală, precum și necesitatea unor măsuri ferme din partea autorităților pentru a stopa aceste fenomene.
Citiți și: ARMO: Platformele de comerț electronic din afara UE ar putea genera pierderi fiscale de aproximativ 10,86 miliarde de lei pentru România
ARMO atrage atenția că România riscă să devină „o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici” dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro
