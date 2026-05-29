Președintele Cehiei susține „fără echivoc” apelul lui Nicușor Dan pentru un răspuns internațional ferm după incidentul de la Galați: „Rusia trebuie să înțeleagă că nu vom tolera astfel de atacuri”

Președintele Cehiei, Petr Pavel, și-a exprimat vineri sprijinul „fără echivoc” pentru apelul lansat de președintele Nicușor Dan în favoarea unui răspuns internațional ferm, după ce o dronă militară rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, rănind două persoane.

„Atacul nocturn fără precedent al unei drone rusești asupra unui bloc de locuințe din Galați, România, soldat cu rănirea a două persoane, este complet inacceptabil. Totuși, nu trebuie să ne limităm la a-l condamna împreună. De aceea, susțin fără echivoc apelul președintelui României, Nicușor Dan, pentru un răspuns internațional ferm. Rusia trebuie să înțeleagă clar că nu vom tolera astfel de atacuri”, a scris Petr Pavel, pe X.

The unprecedented nighttime strike by a Russian drone on a residential building in Galați, Romania, which left two people injured, is completely unacceptable. However, we should not stop at simply condemning it together. I therefore unequivocally support Romanian President Dan’s… — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 29, 2026

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO. Printre liderii care și-au exprimat sprijinul s-au numărat în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

De asemenea, și liderii celor trei state baltice și-au exprimat solidaritatea cu România și au denunțat ceea ce au descris drept o consecință inacceptabilă a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ministerul Afacerilor Externe de la București l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în România pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei.

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, în cadrul acesteia urmând să fie stabilite „măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă”.

