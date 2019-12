Președintele Charles Michel va reprezenta Regatul Unit la summitul Consiliului European. Premierul Regatului Unit Boris Johnson, în așteptarea rezultatului alegerilor anticipate care au loc joi

Provocarea vitală a schimbărilor climatice și negocierile privind viitorul cadru financiar multianual în care fiecare stat membru ”trebuie să facă concesii”, sunt subiectele care vor domina agenda Consiliului European de iarnă de la Bruxelles de joi și vineri, conform tradiționalei scrisori trimise de președintelui Consiliului European către Emmanuel Macron, Angela Merkel, Klaus Iohannis și ceilalți șefi de stat sau de guvern din țările UE.

Primul summit european pentru noua garnitură de lideri instituționali – Charles Michel, Ursula von der Leyen și Christine Lagarde -, Consiliul European din 12-13 decembrie se va axa pe adoptarea concluziilor privind Conferința pentru viitorul Europei, lupta împotriva schimbărilor climatice și asumarea obiectivelor de neutralitate climatică până în 2050, bugetul multianual european, iar liderii europeni vor lua parte și la o întâlnire privind viitorul Uniunii economice și monetare.

Summitul se va încheia vineri cu o discuție pe Brexit în format UE-27, având în vedere că prima zi a Consiliului European coincide cu cea a alegerilor legislative din Marea Britanie. De altfel, guvernul britanic a informat că premierul Boris Johnson nu se va prezenta la Consiliul European și nu va trimite niciun reprezentant.

”Vom oferi o ghidare strategică de care Europa are nevoie pentru a aborda provocările identificate în cadrul Agendei Strategice adoptate în iunie 2019”, a afirmat Charles Michel, noul președinte al Consiliului European, în debutul scrisorii sale către liderii europeni.

I want us to agree on the commitment for the EU to become climate-neutral by 2050.

My invitation letter to the members of the European Council #EUCO: https://t.co/yWrURFYsAX

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2019