Președintele Chinei, Xi Jinping, își arată deschiderea pentru gestionarea divergențelor cu SUA, în perspectiva unui summit virtual cu Joe Biden

Prima delegaţie oficială a Parlamentului European în Taiwan a asigurat insula izolată diplomatic că nu este singură şi a cerut acţiuni mai îndrăzneţe pentru a consolida relaţiile UE-Taiwan, în contextul în care autorităţile de la Taipei se află sub o presiune crescândă din partea Beijingului, scrie Digi24.

„Am venit aici cu un mesaj foarte simplu și clar: Taiwanul nu este singur. Europa este alături de voi în apărarea libertății, democrației și demnității umane”, a scris șeful delegaţiei Parlamentului European, eurodeputatul francez Raphael Glucksmann, pe Twitter.

We came here with a simple message Ms the President @iingwen : Taiwan is not alone. Europe is standing with you in the defense of freedom, democracy and human dignity. pic.twitter.com/9yW535saUh

— Raphael Glucksmann (@rglucks1) November 4, 2021