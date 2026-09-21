Președintele chinez Xi Jinping va efectua o vizită de stat în SUA săptămâna aceasta, confirmă Beijingul

Președintele chinez Xi Jinping va efectua o vizită de stat în SUA în perioada 23-25 septembrie, a confirmat luni Ministerul de Externe chinez, , citat de AFP și Agerpres.

„La invitația președintelui SUA, Donald J. Trump, președintele Xi Jinping va efectua o vizită de stat în Statele Unite ale Americii în perioada 23-25 septembrie”, menționează MAE chinez într-un comunicat.

Această călătorie era considerată de câteva săptămâni ca fiind practic stabilită, dar partea chineză nu o confirmase, conform unei practici oficiale obișnuite.

Va fi al doilea summit între liderii celor două mari puteri economice mondiale în 2026, după vizita lui Donald Trump la Beijing în luna mai, și a treia întâlnire față în față după revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.

Discuțiile îi vor reuni pe liderii celor două țări angajate într-o concurență acerbă cu impact global și aflate în dezacord pe o multitudine de subiecte: comerț și taxe vamale, inteligența artificială, conflictele cu Iranul și din Ucraina, Taiwan.

Xi și Trump au ajuns la un acord privind un armistițiu fragil în octombrie 2025, după luni de război comercial, marcat de taxe vamale exorbitante și diverse restricții. Acesta a fost consolidat în cadrul summitului din luna mai.

Dar un acord durabil rămâne de încheiat. Între timp, exporturile Chinei către SUA au crescut cu 34,4% față de anul trecut în august, potrivit autorităților vamale chineze, citate de AFP.

În luna mai, Donald Trump a efectuat o vizită de stat în China, unde s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping. La finalul vizitei, președintele american a descris deplasarea drept „foarte reușită” și „de neuitat”.

La acel moment, Trump a declarat că cele două părți au ajuns la „o serie de consensuri importante”, au încheiat „multiple acorduri” și au soluționat „nu puține probleme”, apreciind că rezultatele discuțiilor sunt benefice atât pentru Statele Unite și China, cât și pentru comunitatea internațională.