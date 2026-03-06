Președintele Ciprului spune că ar cere „chiar mâine” aderarea la NATO, dacă relațiile cu Turcia i-ar permite

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat vineri că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, țara sa și-ar fi dorit să solicite aderarea cât mai curând posibil la NATO dacă condițiile politice și relațiile cu Turcia i-ar permite, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, a remarcat Christodoulides într-un interviu acordat postului de televiziune grec SKAI.

Cipru face deja pregătiri pentru o posibilă aderare la Alianța Nord-Atlantică, cu activități la nivel militar, operațional și administrativ, astfel încât țara să fie pregătită să avanseze în această direcție atunci când contextul politic o va permite, a afirmat președintele cipriot.

Cu toate acestea, Christodoulides a subliniat că, deocamdată, acest pas nu se poate concretiza din cauza refuzului Turciei, care ocupă din 1974 partea de nord a Ciprului.

În calitate de țară membră a Alianței Nord-Atlantice, Turcia poate bloca aderarea oricărei țări candidate.

Cipru a fost vizat luni de un atac cu drone îndreptat asupra zonelor suverane ale Regatului Unit în insulă, cum ar fi baza aeriană din Akrotiri.

Chiar dacă atacul nu a făcut victime, incidentul a ridicat alerta de securitate și a arătat expunerea crescândă a Ciprului la tensiunile regionale legate de conflictul din Orientul Mijlociu, întrucât se află la doar 220 de kilometri de coastele Libanului, de unde au fost trimise dronele.

Pe de altă parte, ministrul de externe al Ciprului, Constantinos Kombos, a declarat vineri într-un interviu acordat canalului britanic SKY că se așteaptă la un conflict de lungă durată în Iran. „Predicția nu va tocmai liniștitoare: nu cred că ne putem aștepta la încheierea conflictului în viitorul foarte apropiat”, a avertizat șeful diplomației cipriote.

După incidentul cu dronă asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a avertizat marți că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus.

Baza Akrotiri, teritoriu britanic de peste mări de la independența Ciprului în 1960, este cea mai mare bază militară a Regatului Unit din regiune, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Londra a desfășurat recent mijloace suplimentare acolo, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană și antidrone, radare și avioane de vânătoare F-35.