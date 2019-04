Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker dă un răspuns ultimativ Londrei: Nu vor mai fi acordate amânări pe termen scurt dacă acordul de retragere nu va fi votat până pe 12 aprilie

Colegiul Comisiei Europene, reunit în tradiționala sa întâlnire săptămânală la Bruxelles, a discutat miercuri, în premieră, situația statului de drept din România, o dezbatere ce a avut loc în contextul ordonanțelor de urgență de la București privind domeniul justiției și în urma unui dialog politic intensificat pe această temă între prim-vicepreședintele Frans Timmermans și premierul Viorica Dăncilă.

Comisia Europeană cere Guvernului României să se abține de la orice modificare care riscă să afecteze sistemul judiciar, în ceea ce reprezintă un nou avertisment preventiv dat României în condițiile în care executivul european, organismele Consiliului Europei și Parlamentul European prin rezoluția din noiembrie 2018 au transmis avertismente puternice privind derapajele Bucureștiului în privința statului de drept.



”România trebuie să revină urgent la o reformă corectă și să se abțină de la orice măsuri care ar duce la un regres a măsurilor din ultimilor ani. Avertizez Guvernul român să nu ia măsuri care afectează sistemul judiciar și să creeze impunitate pentru funcționarii de nivel înalt care au pedepse pentru corupție. Am avut mai multe discuții cu premierul Dăncilă, am cerut rezultate cât mai urgent. I-am arătat că avem nevoie de acțiuni concrete, cât mai curând, din partea României”, a declarat Timmermans, cel care a prezentat Colegiului Comisarilor evaluarea efectuată în cazul României, aceasta reieșind din concluziile discuțiilor recente dintre experții Comisiei și cei ai Guvernului de la București.

”Am reînceput discuția la nivel tehnic. Din păcate, nu am putut încă să tragem concluzia că România se află pe drumul cel drept. Vreau să avertizez împotriva oricăror măsuri care ar inversa progresul înregistrat de România. O asemenea măsură ar obliga Comisia Europeană să acționeze rapid”, a mai spus prim-vicepreședintele Comisiei Europene, candidat al Socialiștilor Europeni la șefia executivului european.

Întrebat de jurnaliști, despre cum va acționa Comisia Europeană împotriva României, Timmermans a răspuns că ”nu am spus din întâmplare că este o problemă urgentă. Din ce informații dețin, se așteaptă decizii care vor duce la o schimbare în domeniul judiciar care va periclita lupta împotriva corupției. Comisia va reacționa rapid, în termeni de zile. Nu este timp de pierdut”.

”O problemă într-un stat membru este o problemă pentru toată lumea. Anumite probleme nu au dat de ales Comisiei Europene decât să activeze mecanismul statului de drept și articolul 7. (…) Când vine vorba de statul de drept, nu am culoare politică”, a mai spus Timmermans.

Trebuie remarcat faptul că discuția din Colegiul Comisiei Europene a vizat problematica statului de drept la nivelul UE și specific cazurile României, Poloniei și Ungariei. Cu acest prilej, executivul european a lansat un proces de reflecție privind statul de drept în Uniunea Europeană, trasând posibile piste pentru acțiuni viitoare. (Mai multe detalii aici).

Anunțul Comisiei Europene urmează unui interviu pe care președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a dat marți în presa europeană și în care s-a arătat deschis ideii de a folosi ”noi instrumente pentru a salva statul de drept în viitor.

”Comisia Europeană trebuie să discute odată sau de două ori pe an un raport privind statul de drept în toate statele membre. Avem nevoie de o judecată obiectivă”, a spus președintele executivului european, potrivit unei postări pe Twitter a purtătorului de cuvânt, Mina Andreeva, în cadrul căreia aceasta anunța că Colegiul Comisarilor, alcătuit din cei 28 de comisari, va discuta miercuri situația statului de drept în România, care a preluat de la 1 ianuarie 2019 președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Solicitarea lui Juncker, aflat la final de mandat, vine pe fondul unor discuții intense de corelare, în viitorul Cadru Financiar Multianual, a disfuncționalităților ce țin de stat de drept și a problemei corupției endemice de acordarea fondurilor europene. Mai mult, această solicitare are și un precedent, Comisia Europeană publicând în 2015, pentru prima și singura dată, un raport al corupției specific pentru fiecare din cele 28 de state membre.

.@JunckerEU “@EU_Commission needs to act to safeguard the #RuleOfLaw. College will discuss state of play on #RuleOfLaw in #Romania tomorrow.” #EuranetPlusSummit2019

