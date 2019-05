Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker recunoaște că a făcut două ”greșeli” în timpul mandatului său: tăcerea din timpul campaniei pentru referendumul privind Brexit și reacția tardivă în scandalul LuxLeaks

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost numit luni “liderul european al anului” și a declarat că onoarea a venit atât de târziu în cariera sa încât a avut loc “în momentul autopsiei”.

Fostul prim-ministru al Luxemburgului a primit premiul de la Euronews și European Business Summit la Bruxelles, cu câteva zile înainte de Summitul liderilor europeni de la Sibiu, o reuniune dedicată viitorului Europei și propusă de Juncker în urmă cu aproape doi ani.

Pe scenă, Juncker a făcut referire la un premiu acordat anterior pentru antreprenoriat, spunând că “compania lui rezolvă problemele tuturor”, relatează Politico Europe.

”Aceasta a fost și ambiția mea inițială. Și, de fapt, premiul mi-ar fi putut fi acordat când începeam (n.r. – mandatul, dar faptul că l-am primit atunci când închei – în momentul autopsiei – este o recunoaștere a meritelor Comisiei Europene“, a mai declarat acesta, care a concurat pentru acest premiu cu Michel Barnier, negociatorul-șef al UE pentru Brexit, și Cecilia Malmström, comisarul european pentru comerț internațional.

Jean-Claude Juncker, cel care va pune capăt unei cariere politice impresionante la 31 octombrie 2019 când își încheie mandatul de șef al executivului european, a declarat încă din 2014, la preluarea mandatului, că aceasta reprezintă ”Comisia ultimei șanse” pentru Europa.

De altfel, Juncker a prezentat marți, cu două zile înainte de Summitul de la Sibiu, o evaluare a ultimilor cinci ani cu scopul de a transmite mesajul că, la Summitul din Ziua Europei, liderii europeni vor pune bazele viitorului comun al Uniunii Europene

La 9 mai 2019, liderii UE se vor întâlni la Sibiu, după cum a sugerat președintele Juncker în discursul său din 2017 privind starea Uniunii, pentru a discuta viitoarea agendă strategică a UE pentru perioada 2019-2024. Aceștia vor discuta despre provocările și prioritățile UE în perspectiva următorilor ani. Agenda actuală a fost convenită în iunie 2014 de Consiliul European și a fost transpusă în cele 10 priorități politice ale Comisiei Juncker. După cinci ani, eforturile de punere în aplicare a acestor priorități s-au materializat în rezultate concrete pentru cetățeni, în pofida unor dificultăți neprevăzute, care continuă să reprezinte provocări serioase pentru Uniunea noastră.

„În momentul preluării mandatului, spuneam că este ultima noastră șansă de a le arăta europenilor că Uniunea acționează pentru ei. În ultimii cinci ani am lucrat necontenit pentru a onora promisiunile pe care le-am făcut. În unele domenii, cred că am depășit așteptările, însă în altele, este posibil ca acestea să nu fi fost atinse. Am convingerea însă că am acționat întotdeauna în domeniile în care miza a fost cea mai importantă. Acum UE trebuie să privească înainte, să învețe din experiența trecutului și să valorifice reușitele. Trebuie să dăm dovadă de și mai multă ambiție și să ne axăm și mai mult decât până acum pe ceea ce contează.”, a spus Juncker, marți, la Bruxelles.