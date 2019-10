Președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European, Adina Vălean, a avut o ”întâlnire constructivă” cu Bill Gates, co-fondatorul Fundației ”Bill și Melinda Gates”

Adina Vălean, singurul președinte român al unei comisii din Parlamentul European s-a întâlnit marți la Strasbourg cu patru dintre comisarii desemnați care vor fi audiați de comisia pe care o conduce – cea de Industrie, Cercetare și Energie (ITRE). Miercuri, Vălean are și o întâlnire cu Ursula von der Leyen.

Comisarii europeni desemnați sunt audiați în comisiile din Parlamentul European corespunzătoare portofoliului acordat. Respectivele comisii nu au drept de veto dar opinia, favorabilă sau nu, transmisă de Comisiile Parlamentare după audieri, reprezintă bază învestirii noilor comisari europeni. Potrivit procedurilor, nu se poate constitui noua Comisie Europeană până când nu sunt validați toți comisarii. Întârzierea unei audieri în Comisiile Parlamentare sau necesitatea unei a doua audieri în cazul în care prima a fost puțin relevantă, duce la întârzierea învestirii noii Comisii Europene.

Comisia ITRE din Parlamentul European este una dintre cele mai puternice, fiind responsabilă cu politicile și strategiile industriale europene, cu telecomunicațiile și inovațiile digitale, cu fondurile pentru cercetare și cu întreaga politică energetică a Uniunii. În consecință nu mai puțin de șase Comisari desemnați vor fi audiați direct sau în asociere cu alte Comisii Parlamentare de către ITRE.

“Aceste audieri sunt foarte importante pentru că ele constituie baza orientării strategice a politicilor europene pentru următorii 5 ani. Parlamentul European acordă prin vot mandatul democratic noii comisii europene în urma acestui dialog determinant. În întrevederile pe care le-am avut cu cei 4 comisari desemnați, responsabili de domenii ale Comisiei ITRE, am subliniat importanța unei abordări total integrate între politicile de energie, climă și competitivitatea economică. Consider că puterea Uniunii Europene este dată de viteza cu care vom transforma tranziția la o economie complet sustenabilă și digitalizată într-un real succes economic. De aceea, am propus în discuțiile de azi măsuri îndreptate către facilitarea investițiilor în retehnologizare, inovare și digitalizare pe întreg continentul.”, a declarat Vălean după discuțiile purtate, scrie Digi24.

”Frans Timmermans, vicepreședinte executiv desemnat al Comisiei Europene, responsabil cu European Green Deal mi-a fost oaspete azi în biroul de la Strasbourg. În discuția pe care am avut-o am subliniat importanța unei abordări total integrate între politicile de energie, climă și competitivitatea economică. Consider că puterea Uniunii Europene este dată de viteza cu care vom transforma tranziția la o economie complet sustenabilă și digitalizată într-un real succes economic. De aceea, am propus în discuțiile de azi măsuri îndreptate către facilitarea investițiilor în retehnologizare, inovare și digitalizare pe întreg continentul”, a scris Vălean (PNL, PPE) pe pagina sa Facebook.

Referitor la întâlnirea cu Maros Sefcovic, desemnat vicepreședinte pentru relații interinstituționale și prospectivă în cadrul Comisiei Europene, Vălean a spus că temele de discuție au vizat ”primele 100 de zile ale Comisiei, despre principiul One în, one out promovat de Președintele ales al Comisiei, ce urmărește reducerea poverii administrative și eliminarea legislației caducă”.

”Portofoliului comisarului desemnat Sefcovic va include și analiza trendurilor si a evoluțiilor emergente. Comisarul slovac desemnat va fi și reprezentantul Comisiei în relația cu celelalte instituții europene”, a completat eurodeputatul român.

”Mariya Gabriel, Bulgaria, comisar desemnat pentru inovație și tineret, a fost ultimul oaspete al zilei în biroul meu de la Strasbourg. O bună parte a bugetului pentru cercetare va fi în coordonarea directoratului condus de doamna Gabriel si de altfel o bună parte a fondurilor din agenda digitală. Cercetarea stă la bază tuturor politicilor dezbătute în Comisia ITRE, fie că e vorba de digital sau de energie curată”, a mai scris Vălean, pe pagina sa de Facebook, după întâlnirea cu comisarul desemnat din partea Bulgariei.

Tot marți, Adina Vălean a avut o întrevedere și cu Kadri Simson, comisarul desemnat pentru energie în Comisia Ursulei von der Leyen.

Toți cei patru comisari cu care președintele ITRE a avut marți întrevederi la Strasbourg urmează a fi audiați în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.

Adina Vălean (PNL, PPE) este membru al Parlamentului European încă din 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. În noua legislatura, Vălean este singurul român președinte al unei comisii parlamentare, Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE).

Aceasta a ocupat poziția de vicepreședinte al PE în perioada 2014-2017. Eurodeputatul a fost în perioada 2017-2019 primul român președinte al unei Comisii a Parlamentului European, cea pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară.

Adina Vălean a fost aleasă ”Europarlamentarul Anului 2015” la categoria Energie și a fost inclusă de Politico Europe în lista celor mai influenți 40 de membri ai Parlamentului European.

De asemenea, de curând, Adina Vălean a fost inclusă în topul celor mai influenți eurodeputați pentru activitatea sa din Parlamentul European, fiind al patrulea cel mai influent membru al instituției europene, potrivit unui top al celor mai puternici 100 de eurodeputați realizat de VoteWatch Europe.