Președintele Comisiei ITRE din PE, Cristian Bușoi: Planurile naționale ale țărilor UE trebuie să contribuie la obiectivul de eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră

România trebuie să își seteze ținte curajoase în vederea tranziției energetice, dar care să nu ducă la prăbușirea independenței energetice, a transmis eurodeputatul Cristian Bușoi (PNL, PPE), președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul European în cadrul evenimentului ”The European Green Deal as a key recovery mechanism and growth strategy for the EU”.

”Green Deal este un proiect fără precedent al UE și de departe cel mai ambițios plan al Europei care tinde să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic Acordul ne va teste cu siguranță capabilitățile tehnice, rezistența economică, dar și solidaritatea, capacitatea de a ne sprijini reciproc în cadrul Uniunii”, a explicat Bușoi, președintele comisiei din PE care are un rol esențial în modelarea și implementarea Acordului Ecologic European.

În acest context, eurodeputatul a transmis că România ”are nevoie de o strategie revoluționară, de proiecte pentru energie regenerabilă, dar trebuie să țăin cont de realități. Trebuie să își seteze ținte curajoase, dar care să nu ducă la prăbișirea independenței energetice, de care ne bucurăm acum și care să nu lase fără locuri de muncă comunități întregi, fără a pune nimic în loc”, a atras atenția Cristian Bușoi.

Amintim că la începutul lunii octombrie, Parlamentul European și-a adoptat mandatul de negociere referitor la Legea europeană a climei cu 392 de voturi pentru, 161 împotrivă și 142 abțineri, prin care solicită o reducere de 60% până în 2030, adăugând necesitatea ca obiectivele naționale să fie adaptate într-un mod eficient și corect.

Eurodeputații au invitat Comisia Europeană, care propusese inițial ca obiectivul de reducere a emisiilor cu efect de seră să fie de cel puțin 55% până în 2030, să propună un obiectiv intermediar pentru 2040. Acesta ar urma să fie stabilit după o evaluare a impactului, pentru a garanta că Uniunea se înscrie în parametrii necesari pentru a-și atinge obiectivul pentru 2050.

Miniştrii Mediului din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni vineri la Luxemburg, în încercarea de a ajunge la un acord cu privire la Legea Europeană a Climei, dar vor lăsa discuţiile cu privire la ţinta de reducere a emisiilor în 2030 pe seama liderilor europeni, care vor dezbate acest subiect în decembrie.

La recentul summit al Consiliului European care a avut loc la Bruxelles în perioada 15-16 octombrie, președintele Klaus Iohannis a transmis că propunerea Comisiei Europene cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 este una foarte ambițioasă, care ar putea fi acceptată de către România, în anumite condiții, țara noastră considerând că mix-ul energetic trebuie să rămână ”o competență națională”.